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Почему капуста не завязывает кочаны и как с этим бороться

1:11
Садоводство

Уход за капустой требует внимательности, однако даже при правильном подходе могут возникнуть проблемы с урожайностью. Одной из частых причин мелких кочанов и пожелтения листьев является болезнь, которую трудно заметить сразу.

Капуста
Фото: unsplash.com by Marta Reis, PDM
Капуста

Если капуста не дает ожидаемого урожая, а листья желтеют, нужно выдернуть растение и внимательно осмотреть корни. Наличие округлых загнивающих образований, окрашенных в бурый цвет, сигнализирует о заболевании под названием "кила". Это заболевание поражает корни и препятствует нормальному росту растений, что ведет к неудаче с урожаем.

Чтобы предотвратить повторение проблемы в следующем году, стоит выбрать другой участок для посадки капусты. Землю на старом месте следует тщательно обработать, используя известь или древесную золу для предотвращения распространения болезни.

Важно не только правильно ухаживать за растениями, но и следить за состоянием почвы. При первых признаках заболевания стоит немедленно принять меры, чтобы минимизировать ущерб и обеспечить хорошие условия для дальнейшего роста культуры.

 

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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