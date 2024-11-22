Как сохранить саженцы земляники зимой

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — это отличное время для посадки земляники, однако порой погода мешает успеть вовремя. Осенние заморозки могут наступить раньше, чем планировалось, и тогда приходится откладывать посадку саженцев. В таких случаях есть несколько способов сохранить их до весны.

Фото: commons.wikimedia.org by Opioła Jerzy, CC BY-SA 3.0 Клубника

Методы сохранения саженцев земляники

Прикопка в бороздку. Один из простых способов сохранения саженцев — прикопать их в бороздку, вырытую в парнике. После того как почва подмерзнет, саженцы накрывают лапником или соломой, чтобы защитить от сильных морозов.

Обрезка и хранение в пакетах. Если первый метод не подходит, саженцы обрезают, оставляя корни нетронутыми, и выкапывают их из земли. Растения связываются в пучки по 20 штук и кладутся в пакет. Саженцы должны промерзнуть при температуре 3-5 градусов ниже нуля. Затем их укладывают в ящики, пересыпанные опилками, и хранят в сухом, темном и прохладном помещении, например, в сарае.

Оба способа помогут сохранить саженцы земляники в зимний период и посадить их весной, как только позволит погода.

Уточнения

Земляни́ка анана́сная или земляни́ка садо́вая, земляни́ка крупнопло́дная (лат. Fragária × ananássa), — многолетнее травянистое растение рода Земляника семейства Розовых.

