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Как обрезка помогает комнатным растениям расти быстрее

1:39
Садоводство

Уход за комнатными растениями включает в себя несколько важных процедур, одной из которых является обрезка. Она помогает растениям расти здоровыми и красивыми, предотвращая болезни и стимулируя новый рост. Однако обрезка нужна не всем комнатным растениям. В основном эта процедура требуется для деревянистых кустарников и некоторых суккулентов.

Комнатный лимон
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0
Комнатный лимон

Какие растения требуют обрезки

Обрезка обязательна для таких комнатных растений, как:

  • Акалифа — для пышной листвы.
  • Фикус — для формирования красивой кроны.
  • Гранат — для хорошего урожая.
  • Лимон и другие цитрусовые — для стимуляции роста новых побегов.

Правила обрезки

  1. Чистота и острота инструмента — секатор должен быть чистым и острым для ровных срезов.
  2. Срезать над побегом — обрезка должна быть проведена немного выше побега, который останется.
  3. Обработка срезов — после обрезки обработайте места срезов древесной золой, чтобы предотвратить заболевания.

Когда обрезать

Лучше всего проводить обрезку ранней весной, когда растение активно растет. Летняя обрезка возможна, если нужно освежить растение или удалить поврежденные ветви.

Преимущества обрезки

  • Поддерживает здоровье растения.
  • Формирует красивую крону.
  • Предотвращает болезни.
  • Стимулирует рост новых побегов.

Обрезка — это важный аспект ухода за комнатными растениями. Правильная процедура поможет растениям развиваться здоровыми и радовать своим видом.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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