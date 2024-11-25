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Как получить второй урожай из магазинной зелени

1:42
Садоводство

Зелень в горшочках из супермаркетов часто воспринимается как способ продлить её свежесть, однако такие растения могут дать повторный урожай даже дома. Для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

При покупке зелени часто возникает вопрос, что делать с горшочком после использования. Опыты показывают, что его можно использовать повторно, чтобы вырастить свежие листья. Растения в таких горшках уже имеют сильное корневище, которое можно адаптировать для дальнейшего роста.

Основные шаги для получения нового урожая

  • Подготовка корневища. Сначала обрезаются все съедобные листья, оставляя только корни. Это важно, поскольку корневище магазинных растений требует восстановления.
  • Замачивание. Горшочек с корневищем помещается в миску с водой, которая регулярно доливается. Такой метод позволяет корням насытиться влагой и активировать рост новых побегов.
  • Пересадка или доращивание. Когда новые побеги достигают высоты 4-5 см, растение пересаживается в грунт. Если пересадка не планируется, можно оставить зелень в "родном" горшке, обеспечивая ей постоянный полив.

Лайфхак от садоводов: обложить горшочек использованными чайными пакетиками. Они удерживают влагу и служат натуральным удобрением благодаря содержанию антиоксидантов.

Использование таких методов позволяет не только сэкономить на покупке зелени, но и продлить её свежесть, радуя новыми урожаями в любое время года.

Уточнения

Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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