Как получить второй урожай из магазинной зелени

Зелень в горшочках из супермаркетов часто воспринимается как способ продлить её свежесть, однако такие растения могут дать повторный урожай даже дома. Для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.
При покупке зелени часто возникает вопрос, что делать с горшочком после использования. Опыты показывают, что его можно использовать повторно, чтобы вырастить свежие листья. Растения в таких горшках уже имеют сильное корневище, которое можно адаптировать для дальнейшего роста.
Лайфхак от садоводов: обложить горшочек использованными чайными пакетиками. Они удерживают влагу и служат натуральным удобрением благодаря содержанию антиоксидантов.
Использование таких методов позволяет не только сэкономить на покупке зелени, но и продлить её свежесть, радуя новыми урожаями в любое время года.
Лату́к посевной или Салат латук (лат. Lactúca satíva) — вид однолетних травянистых растений рода Латук семейства Астровые (Asteraceae).
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!