Как вырастить сельдерей, чтобы он был ароматным и сочным

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сельдерей — растение, которое приносит огородникам множество полезных свойств. Этот овощ ценят за аромат, вкус и универсальность, позволяющую использовать его полностью: от зелени до корнеплодов. Сельдерей бывает трёх видов: листовой, черешковый и корневой. Для успешного выращивания каждого из них требуется соблюдение определённых агротехнических приёмов.

Листовой сельдерей

Посев листового сельдерея проводят ранней весной прямо в грунт. Для этого подготавливается плодородная почва, в которую вносится зола. Грядку важно регулярно очищать от сорняков, чтобы они не мешали всходам, которые появляются через две недели. Листовой сельдерей растёт лучше всего при регулярных подкормках и рыхлении.

Черешковый сельдерей

Выращивается рассадным способом. В конце марта семена высеваются в подготовленные ёмкости. Летом растения окучивают, чтобы отбелить черешки, что помогает убрать их горечь. Черешковый сельдерей чаще всего используется в свежем виде, а также подходит для маринования и засолки.

Корневой сельдерей

Этот вид требует особого внимания. Семена высеваются в контейнеры в конце февраля. Для посадки в грунт требуется подготовка рассады и внесение удобрений, таких как бор. Во время роста нижние листья растения регулярно удаляются, а корнеплоды — разокучиваются.

Уход и использование

Все виды сельдерея требуют регулярного ухода, включая полив, рыхление почвы и удаление лишних частей растения. Листья и корнеплоды сельдерея используются в свежем и приготовленном виде. Из сушёных листьев можно делать специи, а корнеплоды добавляются в салаты, котлеты и горячие блюда, придавая им насыщенный вкус.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

