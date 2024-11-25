Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Как вырастить сельдерей, чтобы он был ароматным и сочным

2:01
Садоводство

Сельдерей — растение, которое приносит огородникам множество полезных свойств. Этот овощ ценят за аромат, вкус и универсальность, позволяющую использовать его полностью: от зелени до корнеплодов. Сельдерей бывает трёх видов: листовой, черешковый и корневой. Для успешного выращивания каждого из них требуется соблюдение определённых агротехнических приёмов.

Листовой сельдерей

Посев листового сельдерея проводят ранней весной прямо в грунт. Для этого подготавливается плодородная почва, в которую вносится зола. Грядку важно регулярно очищать от сорняков, чтобы они не мешали всходам, которые появляются через две недели. Листовой сельдерей растёт лучше всего при регулярных подкормках и рыхлении.

Черешковый сельдерей

Выращивается рассадным способом. В конце марта семена высеваются в подготовленные ёмкости. Летом растения окучивают, чтобы отбелить черешки, что помогает убрать их горечь. Черешковый сельдерей чаще всего используется в свежем виде, а также подходит для маринования и засолки.

Корневой сельдерей

Этот вид требует особого внимания. Семена высеваются в контейнеры в конце февраля. Для посадки в грунт требуется подготовка рассады и внесение удобрений, таких как бор. Во время роста нижние листья растения регулярно удаляются, а корнеплоды — разокучиваются.

Уход и использование

Все виды сельдерея требуют регулярного ухода, включая полив, рыхление почвы и удаление лишних частей растения. Листья и корнеплоды сельдерея используются в свежем и приготовленном виде. Из сушёных листьев можно делать специи, а корнеплоды добавляются в салаты, котлеты и горячие блюда, придавая им насыщенный вкус.

Уточнения

Сельдере́й (лат. Apium) — род травянистых растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Фитнес-тренер объяснила важность работы над икроножными мышцами
Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции
Доступное решение для автомобилистов: забываем про запотевшие окна
Волонтёрство за границей. Как помогать и путешествовать одновременно
Урожай не радует? Узнайте, что вы делаете не так
Как выбрать оптимальный момент для покупки квартиры на фоне нестабильности рынка
Основные правила выращивания сладких дынь в суровом климате
Почему холодец может быть полезен для суставов и кожи
Крем без масел и восков поможет жирной коже лица выглядеть на все сто
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Экономика стран Запада не готова к полноценной войне с Россией. Такой шанс представляется не часто Любовь Степушова Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Почему боярышник идеально подходит для вашего участка
Как нашатырь помогает садоводам: лучшие способы применения
Назван способ похудеть с помощью скакалки
Байден готовит сюрприз России. На Западе бьют тревогу
Что поможет, если в голове застряла надоевшая песня
Кордиант наладил выпуск шин на бывшем заводе Bridgestone
Не мойте голову каждый день: волосы будут здоровее и рост их вас удивит, - несколько рекомендаций от трихолога
 Таинственные места, которые изменят ваше представление о мире
Избавьтесь от мучнистой росы с помощью этого народного средства
Женевские учёные раскрыли эволюционные тайны многоклеточности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.