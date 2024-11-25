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Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится

1:55
Садоводство

Картофель остаётся одной из самых популярных культур на дачных участках, но его выращивание связано с немалым трудом. Чтобы снизить усилия и повысить урожайность, огородники всё чаще обращаются к старым, но эффективным методам. Один из таких — выращивание картофеля под слоем соломы.

Суть метода

Картофель укладывается прямо на поверхность почвы (в том числе на целину или дерн) и накрывается слоем соломы толщиной 30-50 см. В таких условиях клубни отлично развиваются, а уборка урожая не требует использования лопаты.

Преимущества

Метод исключает трудоёмкие процедуры: копку, окучивание и значительную часть прополки. Картофель легко собирается вручную, остаётся чистым, а почва под соломой остаётся влажной.

Недостатки и нюансы

Для метода требуется значительное количество соломы или другого мульчирующего материала. Альтернативой могут служить скошенная трава, опилки или компост. Важно учитывать риски появления грызунов, поэтому рекомендуется использовать отпугиватели или держать кота-крысолова.

Метод также не защищает от колорадского жука и других вредителей, поэтому обработка посадочного материала остаётся обязательной.

Особенности посадки

Посадка проводится в обычные сроки. Картофель раскладывается по поверхности, укрывается соломой и дополнительно поливается в засушливую погоду. Для удержания соломы в ветреных районах рекомендуется использовать ветки, бортики или защитные конструкции.

Этот метод уже успешно применяется огородниками в разных климатических условиях, показывая хорошие результаты. Картофель под соломой растёт быстрее, требует меньше усилий и даёт достойный урожай.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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