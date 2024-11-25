Как использовать опавшие яблоки с пользой

Для долгого хранения яблок рекомендуется собирать их прямо с дерева. Однако не все плоды успевают дождаться этого момента, и значительная их часть оказывается на земле. Чтобы опавшие яблоки не пропадали зря, существует несколько способов их полезного применения.
Даже среди опавших плодов можно найти вполне пригодные для употребления. Если яблоки не имеют следов гнили или болезней, их можно сразу съесть либо использовать для приготовления различных блюд.
Опавшие яблоки часто становятся отличным компонентом для компостной ямы. Добавление таких плодов позволяет улучшить качество удобрения для сада.
Опавшие яблоки вместе с другими растительными отходами можно использовать в траншеях возле ягодных кустарников. Особенно хорошо на такое удобрение реагируют малина и смородина, что делает этот метод популярным среди садоводов.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!