Как использовать опавшие яблоки с пользой

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для долгого хранения яблок рекомендуется собирать их прямо с дерева. Однако не все плоды успевают дождаться этого момента, и значительная их часть оказывается на земле. Чтобы опавшие яблоки не пропадали зря, существует несколько способов их полезного применения.

Использование в пищу

Даже среди опавших плодов можно найти вполне пригодные для употребления. Если яблоки не имеют следов гнили или болезней, их можно сразу съесть либо использовать для приготовления различных блюд.

Компост

Опавшие яблоки часто становятся отличным компонентом для компостной ямы. Добавление таких плодов позволяет улучшить качество удобрения для сада.

Удобрение для кустарников

Опавшие яблоки вместе с другими растительными отходами можно использовать в траншеях возле ягодных кустарников. Особенно хорошо на такое удобрение реагируют малина и смородина, что делает этот метод популярным среди садоводов.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

