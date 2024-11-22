Как подкормить голубику осенью для богатого урожая

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Голубика считается одной из самых неприхотливых культур, способной давать богатый урожай даже при минимальных усилиях. Однако, чтобы добиться особенно сладких и вкусных ягод, рекомендуется приложить немного больше внимания к уходу за растением. В осенний период правильная подкормка становится особенно важной.

Одним из полезных удобрений для голубики является монофосфат калия. Этот элемент помогает растению восстановиться и подготовиться к зимовке. Для приготовления раствора требуется растворить 10 граммов вещества в 10 литрах воды. Готовую смесь рекомендуется использовать в полном объеме для одного куста.

Еще одним эффективным средством является суперфосфат. Это универсальное удобрение подходит для голубики благодаря способности повышать устойчивость растения к зимним условиям.

Для осенней подкормки достаточно 100 граммов удобрения на один куст. Правильный подход к уходу за голубикой поможет растению благополучно пережить холодное время года и заложить основу для будущего урожая.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

