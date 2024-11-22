Фитофтороз не испортит ваши томаты, если вы будете делать так

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как защитить томаты от фитофтороза

Для начала выберите правильный сорт томатов. Дело в том, что некоторые виды устойчивы к заражению фитофторозом.

Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Кроме того, сажайте помидоры раньше обычного, чтобы, несмотря на болезни, успеть получить урожай. Удалите все зараженные растения картофеля. Не выращивайте помидоры и картофель рядом друг с другом на одном и том же месте каждый год.

Хороший приток воздуха в саду поможет снизить риск возникновения фитофтороза. Не стоит поливать растения сверху. Для полива лучше использовать капельный полив или шланг с водой. Мокрая листва повышает риск возникновения фитофтороза.

Также лучше всего поливать растения в первой половине дня, чтобы листья успели достаточно просохнуть на солнце. Фитофтора активно распространяется в холодную и влажную погоду. Выращивайте овощи только в сухом и солнечном месте.

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.



