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Фитофтороз не испортит ваши томаты, если вы будете делать так

1:01
Садоводство

Как защитить томаты от фитофтороза

Для начала выберите правильный сорт томатов. Дело в том, что некоторые виды устойчивы к заражению фитофторозом.

Фитофтороз не испортит ваши томаты, если вы будете делать так
Фото: flickr.com by Scot Nelson, PDM

Кроме того, сажайте помидоры раньше обычного, чтобы, несмотря на болезни, успеть получить урожай. Удалите все зараженные растения картофеля. Не выращивайте помидоры и картофель рядом друг с другом на одном и том же месте каждый год.

Хороший приток воздуха в саду поможет снизить риск возникновения фитофтороза. Не стоит поливать растения сверху. Для полива лучше использовать капельный полив или шланг с водой. Мокрая листва повышает риск возникновения фитофтороза.

Также лучше всего поливать растения в первой половине дня, чтобы листья успели достаточно просохнуть на солнце. Фитофтора активно распространяется в холодную и влажную погоду. Выращивайте овощи только в сухом и солнечном месте.

 

Уточнения

Фитофторо́з или фитофто́ра (от др.-греч. φῠτόν — «растение» + др.-греч. φθαρτικός — «разрушающий, уничтожающий, гибельный») — заболевание растений, вызываемое грибоподобными организмами — страменопилами из рода Phytophthora.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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