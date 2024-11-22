Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так

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Как правильно поливать огурцы

Огурцы не требуют особого ухода. Для развития овоща важно, чтобы почва была хорошо влажной и питательной.

Фото: commons.wikimedia.org by MIKHEIL, CC BY-SA 4.0

Поливайте растения водой один раз в неделю. Увеличивать количество влаги для огурцов стоит, если стоит сухая и жаркая погода и нет дождей. Если влаги не хватает, урожай огурцов может получиться горьким и невкусным. Переувлажненная почва чревата загниванием корневой системы растения и недостаточным количеством питательных веществ.

Поливайте огурцы из шланга или капельным орошением, чтобы листва оставалась сухой. Это поможет вам предотвратить болезни листьев, которые могут испортить урожай огурцов. Также используйте огуречное удобрение — органическое или минеральное.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



