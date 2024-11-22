Как правильно поливать огурцы, чтобы они не горчили? Делайте это так

Огурцы не требуют особого ухода. Для развития овоща важно, чтобы почва была хорошо влажной и питательной.
Поливайте растения водой один раз в неделю. Увеличивать количество влаги для огурцов стоит, если стоит сухая и жаркая погода и нет дождей. Если влаги не хватает, урожай огурцов может получиться горьким и невкусным. Переувлажненная почва чревата загниванием корневой системы растения и недостаточным количеством питательных веществ.
Поливайте огурцы из шланга или капельным орошением, чтобы листва оставалась сухой. Это поможет вам предотвратить болезни листьев, которые могут испортить урожай огурцов. Также используйте огуречное удобрение — органическое или минеральное.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.