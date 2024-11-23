Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка

Герань — это растение, которое при правильном уходе может радовать своим цветением круглый год. Однако зимой она нуждается в особом внимании, чтобы сохранить здоровье и продолжать цвести.

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Главные правила ухода за геранью в зимний период

Освещение

Герань — светолюбивое растение, нуждающееся в 10-12 часах яркого света в день. Зимой, когда естественного света недостаточно, необходимо использовать дополнительное освещение фитолампой или люминесцентной лампой.

Лампу следует размещать на расстоянии 20-30 см от растения.

Включайте её утром и вечером, чтобы компенсировать короткий световой день.

Температура

Для герани важен стабильный температурный режим:

Оптимальная температура зимой — 15-18 °C.

Избегайте холодного воздуха от окон и сквозняков.

Не ставьте герань рядом с батареями или в местах с резкими перепадами температуры, чтобы избежать стресса у растения.

Влажность воздуха

Герань предпочитает сухой воздух и плохо переносит высокую влажность, которая зимой может повышаться из-за отопления и недостатка проветривания.

Регулярно проветривайте комнату, но избегайте сквозняков.

Не опрыскивайте листья и цветы водой, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.

Рядом с горшком можно поставить ёмкость с влажной глиной или керамзитом для поглощения излишков влаги.

Полив и подкормка

Зимой герань нуждается в более редком поливе и умеренной подкормке:

Поливайте раз в 7-10 дней, только когда верхний слой почвы полностью просохнет.

Подкармливайте растение раз в месяц слабым раствором комплексных удобрений для цветущих растений.

Никогда не вносите удобрения сразу после полива, чтобы избежать ожогов корней.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните здоровье своей герани зимой и сможете наслаждаться её цветением на протяжении всего года.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

