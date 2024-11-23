Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наблюдается рост налоговых поступлений в игорных зонах России
Осьминоги тратят на смену цвета больше калорий, чем вы думаете
Изменившегося Максим Галкина* высмеяли в Сети и сравнили с Прохором Шаляпиным
Проблемы с авто зимой: список уязвимых моделей от специалиста
Справиться с перхотью реально! Вам поможет эта маска с натуральными ингредиентами
Невеста Гуфа забрала его из рехаба
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России

Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка

Садоводство

Герань — это растение, которое при правильном уходе может радовать своим цветением круглый год. Однако зимой она нуждается в особом внимании, чтобы сохранить здоровье и продолжать цвести.

Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei S. Scurfield, CC BY-SA 3.0

Главные правила ухода за геранью в зимний период

Освещение

Герань — светолюбивое растение, нуждающееся в 10-12 часах яркого света в день. Зимой, когда естественного света недостаточно, необходимо использовать дополнительное освещение фитолампой или люминесцентной лампой.

  • Лампу следует размещать на расстоянии 20-30 см от растения.
  • Включайте её утром и вечером, чтобы компенсировать короткий световой день.

Температура

Для герани важен стабильный температурный режим:

  • Оптимальная температура зимой — 15-18 °C.
  • Избегайте холодного воздуха от окон и сквозняков.
  • Не ставьте герань рядом с батареями или в местах с резкими перепадами температуры, чтобы избежать стресса у растения.

Влажность воздуха

Герань предпочитает сухой воздух и плохо переносит высокую влажность, которая зимой может повышаться из-за отопления и недостатка проветривания.

  • Регулярно проветривайте комнату, но избегайте сквозняков.
  • Не опрыскивайте листья и цветы водой, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.
  • Рядом с горшком можно поставить ёмкость с влажной глиной или керамзитом для поглощения излишков влаги.

Полив и подкормка

Зимой герань нуждается в более редком поливе и умеренной подкормке:

  • Поливайте раз в 7-10 дней, только когда верхний слой почвы полностью просохнет.
  • Подкармливайте растение раз в месяц слабым раствором комплексных удобрений для цветущих растений.
  • Никогда не вносите удобрения сразу после полива, чтобы избежать ожогов корней.

Следуя этим рекомендациям, вы сохраните здоровье своей герани зимой и сможете наслаждаться её цветением на протяжении всего года.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Российский шоу-бизнес
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери Аудио 
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России
Экономика и бизнес
Авиакомпании США и Европы хотят открыть воздушное пространство России Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Страсти по Орешнику. Как всего лишь одна российская ракета уничтожила весь завод Южмаш Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
The Loadstar: западные авиакомпании хотят открыть воздушное пространство России
Последние материалы
Ваша ошибка может убить денежное дерево
Певица Жанна Бичевская рассказала, за какую шутку её запретили в СССР
Артур Смольянинов* признался, что скучает по России
Как ужинать, чтобы утром чувствовать лёгкость
Как разделить комнату и не потерять в удобстве
Врач рассказал, какой набор веса во время беременности считается нормальным
Какие ошибки нельзя допускать при покупке дачи
Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка
Продюсер Фридлянд рассказал, зачем российские звёзды массово убирают алкоголь из райдера
Почему важно чистить руль автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.