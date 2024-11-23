Герань в зимний период: освещение, полив и подкормка

Герань — это растение, которое при правильном уходе может радовать своим цветением круглый год. Однако зимой она нуждается в особом внимании, чтобы сохранить здоровье и продолжать цвести.
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Главные правила ухода за геранью в зимний период
Освещение
Герань — светолюбивое растение, нуждающееся в 10-12 часах яркого света в день. Зимой, когда естественного света недостаточно, необходимо использовать дополнительное освещение фитолампой или люминесцентной лампой.
Лампу следует размещать на расстоянии 20-30 см от растения.
Включайте её утром и вечером, чтобы компенсировать короткий световой день.
Температура
Для герани важен стабильный температурный режим:
Оптимальная температура зимой — 15-18 °C.
Избегайте холодного воздуха от окон и сквозняков.
Не ставьте герань рядом с батареями или в местах с резкими перепадами температуры, чтобы избежать стресса у растения.
Влажность воздуха
Герань предпочитает сухой воздух и плохо переносит высокую влажность, которая зимой может повышаться из-за отопления и недостатка проветривания.
Регулярно проветривайте комнату, но избегайте сквозняков.
Не опрыскивайте листья и цветы водой, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний.
Рядом с горшком можно поставить ёмкость с влажной глиной или керамзитом для поглощения излишков влаги.
Полив и подкормка
Зимой герань нуждается в более редком поливе и умеренной подкормке:
Поливайте раз в 7-10 дней, только когда верхний слой почвы полностью просохнет.
Подкармливайте растение раз в месяц слабым раствором комплексных удобрений для цветущих растений.
Никогда не вносите удобрения сразу после полива, чтобы избежать ожогов корней.
Следуя этим рекомендациям, вы сохраните здоровье своей герани зимой и сможете наслаждаться её цветением на протяжении всего года.
Уточнения
Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.