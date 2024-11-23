Как вырастить герберы дома: советы агронома

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Герберы — яркие и эффектные цветы, которые часто украшают летние клумбы, привлекая внимание своим насыщенным окрасом. Эти красавицы могут порадовать своим пышным цветением и в домашних условиях. Для этого нужно соблюдать несколько ключевых правил.

Фото: creativecommons.org by ForestWander, CC BY-SA 3.0

1. Правильное расположение

Герберы любят свет, но не переносят прямых солнечных лучей в жаркие полуденные часы. Летом разместите их на восточных или западных окнах, где они будут защищены от перегрева. Зимой обеспечьте растениям дополнительное освещение, чтобы световой день длился 12-13 часов.

2. Подходящая температура

Для успешного роста и цветения герберы важно поддерживать комфортный температурный режим:

В период роста и цветения: 20-25 °C днём, 18-20 °C ночью.

В период покоя: 14-16 °C.

Температуры ниже 12 °C губительны для растения, так же как и сильный перегрев выше 30 °C.

3. Выбор горшка

Для гербер идеально подойдут горшки из неглазированной керамики. Их диаметр должен превышать размер корневой системы на 2-3 см, чтобы корни могли свободно развиваться. Зимой горшок рекомендуется размещать на деревянной подставке, чтобы избежать переохлаждения корней.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать на подоконнике яркий и жизнерадостный мини-цветник, который будет радовать вас не только летом, но и в течение всего года.

Уточнения

Комнатные растения - растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

