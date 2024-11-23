Как вырастить банановое дерево у себя дома: пошаговая инструкция

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотя банановое дерево считается довольно капризным, его вполне можно вырастить в домашних условиях. Для этого потребуется немного терпения и знания базовых принципов садоводства.

Фото: commons.wikimedia.org. by my own, CC BY-SA 3.0

Подготовка посадочного материала

Для начала отправляйтесь в магазин и выберите самые маленькие бананы. Упакуйте их в полиэтилен и оставьте в тёплом, тёмном месте на три дня. Когда плоды потемнеют, снимите кожуру и разделите мякоть на три части.

Из нижней части (ближе к плодоножке) с помощью острого ножа извлеките крошечные семена круглой формы. Переложите их на бумажное полотенце.

Посев семян

Положите полотенце с семенами в контейнер с дренажным слоем. Сверху засыпьте их лёгким грунтом, приготовленным из 1 части торфа и 3 частей песка. Толщина слоя не должна превышать 0,5 см, удобнее всего использовать для этого сито.

Условия для прорастания

Опрыскайте грунт водой из пульверизатора, закройте контейнер крышкой и разместите его на батарее. Поддерживайте температуру внутри в пределах 25-32 градусов. Семена обычно прорастают в течение 60-90 дней. Всё это время необходимо увлажнять грунт и проветривать контейнер. Когда появятся всходы, переместите контейнер в светлое место.

Уход за саженцами

Пересаживать окрепшие саженцы в отдельные горшки с нейтральным и рыхлым грунтом можно после появления зелёных листочков. Уход за банановым деревом включает:

Подкормку раз в месяц. Используйте биогумус и травяные настои.

Полив. Умеренно обильный, но не слишком частый.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить дома банановое дерево, которое станет экзотическим украшением вашего интерьера.

Уточнения

Ази́мина или Азими́на (лат. Asimina) — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).

