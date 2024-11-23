Как вырастить банановое дерево у себя дома: пошаговая инструкция

Хотя банановое дерево считается довольно капризным, его вполне можно вырастить в домашних условиях. Для этого потребуется немного терпения и знания базовых принципов садоводства.
Подготовка посадочного материала
Для начала отправляйтесь в магазин и выберите самые маленькие бананы. Упакуйте их в полиэтилен и оставьте в тёплом, тёмном месте на три дня. Когда плоды потемнеют, снимите кожуру и разделите мякоть на три части.
Из нижней части (ближе к плодоножке) с помощью острого ножа извлеките крошечные семена круглой формы. Переложите их на бумажное полотенце.
Посев семян
Положите полотенце с семенами в контейнер с дренажным слоем. Сверху засыпьте их лёгким грунтом, приготовленным из 1 части торфа и 3 частей песка. Толщина слоя не должна превышать 0,5 см, удобнее всего использовать для этого сито.
Условия для прорастания
Опрыскайте грунт водой из пульверизатора, закройте контейнер крышкой и разместите его на батарее. Поддерживайте температуру внутри в пределах 25-32 градусов. Семена обычно прорастают в течение 60-90 дней. Всё это время необходимо увлажнять грунт и проветривать контейнер. Когда появятся всходы, переместите контейнер в светлое место.
Уход за саженцами
Пересаживать окрепшие саженцы в отдельные горшки с нейтральным и рыхлым грунтом можно после появления зелёных листочков. Уход за банановым деревом включает:
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить дома банановое дерево, которое станет экзотическим украшением вашего интерьера.
Ази́мина или Азими́на (лат. Asimina) — род двудольных цветковых растений, входящий в семейство Анноновые (Annonaceae).
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