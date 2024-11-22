Керамика, пластик и стекло: какой горшок лучше для растений

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Считаете, что выбрать подходящий горшок для комнатного растения — дело простое? Не торопитесь с выводами! Неправильный выбор ёмкости может стать причиной болезней растений и отсутствия цветения. Как же не ошибиться?

Фото: Flickr by Jon Eben Field, CC BY 2.0

Керамика

Неглазурованная керамика считается одним из лучших материалов для цветочных горшков. Она позволяет корням дышать, а влаге — равномерно испаряться. Тяжёлые керамические ёмкости также устойчивы, что особенно важно для растений с пышной верхней частью.

Но есть и минусы: керамика стоит недёшево и со временем покрывается трудноудаляемыми пятнами. Кроме того, керамические горшки хрупкие, поэтому их замена может стать регулярной статьёй расходов.

Пластик

Пластиковые горшки выигрывают в цене, долговечности и лёгкости ухода. Они не повреждаются от удобрений и грунта, а их гладкие стенки предотвращают травмы корней при пересадке.

Однако пластик не обладает воздухопроницаемостью, из-за чего в горшке может создаваться неблагоприятный микроклимат. Тонкий пластик, используемый для вазонов, легко деформируется мощной корневой системой. А ещё почва в таких горшках быстро нагревается и охлаждается, что также неблагоприятно для растений.

Стекло

Стеклянные горшки подходят только для определённых видов растений, таких как орхидеи и некоторые суккуленты. Для остальных растений этот материал не годится. Сквозь прозрачное стекло свет способствует размножению бактерий в почве. К тому же стекло хрупкое и может мутнеть из-за минеральных солей.

При выборе горшка для растения важно учитывать не только внешний вид, но и особенности материала, чтобы обеспечить комфортные условия для роста и здоровья зелёного питомца.

Уточнения

Комнатные растения - растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

