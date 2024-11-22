Как сделать землю рыхлой и плодородной

Для того чтобы почва на вашем дачном участке стала рыхлой, мягкой и воздухопроницаемой, вовсе не требуется обладать особыми навыками.
Организация постоянных грядок на участке поможет вам сократить усилия на обработку почвы. Вместо того чтобы рыхлить весь участок, вы будете ухаживать только за выделенными грядками, на которые не ступает нога человека. Проходы между грядками не нужно перепахивать и рыхлить — они остаются исключительно для передвижения.
Если соблюдать все рекомендации, то уже ко второму сезону почва станет значительно мягче и рыхлее, а к третьему году превратится в "пух". Такой грунт обеспечит отличные условия для роста растений и облегчит уход за огородом.
Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.