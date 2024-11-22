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Как сделать землю рыхлой и плодородной

1:20
Садоводство

Для того чтобы почва на вашем дачном участке стала рыхлой, мягкой и воздухопроницаемой, вовсе не требуется обладать особыми навыками.

Как сделать землю рыхлой и плодородной
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Основной метод — постоянные грядки

Организация постоянных грядок на участке поможет вам сократить усилия на обработку почвы. Вместо того чтобы рыхлить весь участок, вы будете ухаживать только за выделенными грядками, на которые не ступает нога человека. Проходы между грядками не нужно перепахивать и рыхлить — они остаются исключительно для передвижения.

Уход за грядками

  1. Сидераты и мульчирование
    Регулярный посев сидератов и мульчирование помогут сохранить структуру почвы и обогатить её полезными веществами.
  2. Биопрепараты для улучшения грунта
    Для повышения плодородия и биологического разнообразия почвы рекомендуется использовать препараты, такие как "Байкал", "Сияние", "Тамир" и другие. Эти средства активизируют деятельность полезных микроорганизмов, что ускоряет процесс оздоровления почвы.

Если соблюдать все рекомендации, то уже ко второму сезону почва станет значительно мягче и рыхлее, а к третьему году превратится в "пух". Такой грунт обеспечит отличные условия для роста растений и облегчит уход за огородом.

Уточнения

Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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