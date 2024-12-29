Как валидол и аспирин помогают вашим растениям

Необычные аптечные препараты могут быть полезны не только для человека, но и для растений. Например, валидол способен эффективно защищать рассаду от вредоносных насекомых, таких как чёрные мушки и грибные комарики. Его "магическое" действие связано с эфирными веществами, входящими в состав лекарства.

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Как использовать валидол для растений

Для приготовления раствора вам потребуется:

1 таблетка валидола,

1 литр воды.

Растворите таблетку в воде, тщательно перемешайте и перелейте жидкость в пульверизатор. Опрыскивайте рассаду этим раствором, чтобы защитить её от вредителей.

Аспирин как стимулятор роста

Ещё одно доступное аптечное средство, которое может помочь растениям, — это аспирин. Салициловая кислота в его составе действует как стимулятор роста, способствуя развитию рассады.

Применение аспирина ещё проще: положите от 1 до 3 таблеток в лунку при посадке культуры. Однако важно учитывать одно условие: этот метод работает только в сочетании с биопрепаратами, такими как триходерма или псевдомонады.

Эти простые средства помогут вам улучшить рост рассады и защитить растения от вредителей, экономя время и ресурсы.

Уточнения

Левоментола раствор в ментилизовалерате, ментола изовалериат (раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты), торговое название Валидол - российское безрецептурное лекарственное средство, применяется в составе комбинированной антиангинальной терапии при кардиалгии, неврозах, стенокардии, также в качестве противорвотного средства при морской болезни и при воздушной болезни.



Ацетилсалици́ловая кислота́ (разг. аспири́н; лат. Acidum acetylsalicylicum) — лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

