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Ранняя картошка под агроволокном: как вырастить раньше всех

1:30
Садоводство

Выращивание картофеля под агроволокном — один из лучших методов для тех, кто хочет собрать урожай раньше обычного. Этот способ помогает не только ускорить развитие корнеплодов, но и защитить их от заморозков.

Ранняя картошка под агроволокном: как вырастить раньше всех
Фото: Own work by Midori, CC BY-SA 3.0

Как использовать агроволокно для раннего урожая

Основная задача агроволокна — укрыть проросшие ростки картофеля, защищая их от низких температур. Белое агроволокно отлично сохраняет тепло в земле, благодаря чему клубни развиваются быстрее.

Если вы беспокоитесь, что сильный ветер может сорвать укрытие, воспользуйтесь простым лайфхаком:

  • Разложите по краям полотна камни или бутылки, наполненные водой.
  • Дополнительно можно слегка прикопать материал по периметру, чтобы он не смещался.

Альтернатива белому агроволокну

Если белого материала под рукой нет, можно использовать чёрное агроволокно. Расстелите его на предварительно вспаханной и удобренной земле, затем сделайте разрезы, куда посадите картофельные клубни. Присыпьте их землёй через прорези.

Этот метод имеет множество преимуществ:

  • Защита от заморозков.
  • Снижение количества сорняков на участке.
  • Получение урожая на 1-2 месяца раньше, чем при традиционных способах выращивания.

Простой и эффективный способ, который поможет вам наслаждаться молодой картошкой, когда другие только готовятся к её сбору!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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