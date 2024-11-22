Ранняя картошка под агроволокном: как вырастить раньше всех

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание картофеля под агроволокном — один из лучших методов для тех, кто хочет собрать урожай раньше обычного. Этот способ помогает не только ускорить развитие корнеплодов, но и защитить их от заморозков.

Фото: Own work by Midori, CC BY-SA 3.0

Как использовать агроволокно для раннего урожая

Основная задача агроволокна — укрыть проросшие ростки картофеля, защищая их от низких температур. Белое агроволокно отлично сохраняет тепло в земле, благодаря чему клубни развиваются быстрее.

Если вы беспокоитесь, что сильный ветер может сорвать укрытие, воспользуйтесь простым лайфхаком:

Разложите по краям полотна камни или бутылки, наполненные водой.

Дополнительно можно слегка прикопать материал по периметру, чтобы он не смещался.

Альтернатива белому агроволокну

Если белого материала под рукой нет, можно использовать чёрное агроволокно. Расстелите его на предварительно вспаханной и удобренной земле, затем сделайте разрезы, куда посадите картофельные клубни. Присыпьте их землёй через прорези.

Этот метод имеет множество преимуществ:

Защита от заморозков.

Снижение количества сорняков на участке.

Получение урожая на 1-2 месяца раньше, чем при традиционных способах выращивания.

Простой и эффективный способ, который поможет вам наслаждаться молодой картошкой, когда другие только готовятся к её сбору!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

