Гниль на картофеле: почему это происходит и что делать

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гниль на картофеле — это не случайность, а результат ряда ошибок, допускаемых при выращивании, сборе и хранении урожая. Однако многие предпочитают просто срезать повреждённые места и использовать оставшуюся часть клубня для готовки. Но оправдана ли такая экономия?

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Основные причины гниения картофеля

Неправильная обработка земли

Недостаточная подготовка почвы перед посадкой увеличивает риск заражения клубней болезнетворными микроорганизмами.

Чрезмерная влажность во время роста

Переизбыток воды способствует развитию грибков и патогенных бактерий.

Переизбыток органических удобрений.

Перекорм почвы органикой может негативно сказаться на здоровье урожая.

Неаккуратная выкопка

Механические повреждения клубней при сборе становятся входной точкой для инфекций.

Источники заражения

Возбудителями гнили являются патогенные микроорганизмы, которые обитают на больных клубнях, заражённой почве или ботве. Во время хранения в подвале инфекция быстро распространяется на здоровый урожай.

Можно ли есть картофель с признаками гнили

Эксперты настоятельно не рекомендуют употреблять в пищу картофель, поражённый гнилью, даже если гнилое место кажется небольшим и его можно вырезать. Споры грибов, попадая в организм, способны вызывать отравления.

Особое внимание стоит уделить зелёному картофелю: он насыщен ядовитым соланином, который опасен для здоровья. Такой картофель пригоден только для посадки.

Соблюдение агротехнических норм, аккуратный сбор урожая и правильное хранение помогут избежать потерь и сохранить картофель безопасным для употребления.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

