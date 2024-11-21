Гниль на картофеле: почему это происходит и что делать

Гниль на картофеле — это не случайность, а результат ряда ошибок, допускаемых при выращивании, сборе и хранении урожая. Однако многие предпочитают просто срезать повреждённые места и использовать оставшуюся часть клубня для готовки. Но оправдана ли такая экономия?
Недостаточная подготовка почвы перед посадкой увеличивает риск заражения клубней болезнетворными микроорганизмами.
Переизбыток воды способствует развитию грибков и патогенных бактерий.
Перекорм почвы органикой может негативно сказаться на здоровье урожая.
Механические повреждения клубней при сборе становятся входной точкой для инфекций.
Возбудителями гнили являются патогенные микроорганизмы, которые обитают на больных клубнях, заражённой почве или ботве. Во время хранения в подвале инфекция быстро распространяется на здоровый урожай.
Эксперты настоятельно не рекомендуют употреблять в пищу картофель, поражённый гнилью, даже если гнилое место кажется небольшим и его можно вырезать. Споры грибов, попадая в организм, способны вызывать отравления.
Особое внимание стоит уделить зелёному картофелю: он насыщен ядовитым соланином, который опасен для здоровья. Такой картофель пригоден только для посадки.
Соблюдение агротехнических норм, аккуратный сбор урожая и правильное хранение помогут избежать потерь и сохранить картофель безопасным для употребления.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.