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Лесные листья на даче: как их правильно использовать

1:35
Садоводство

Листья, собранные в лесу, могут стать настоящей находкой для дачного участка. Их применение разнообразно: они входят в состав компоста, используются для приготовления перегноя, служат мульчирующим слоем или зимним укрытием для растений.

Лесные листья на даче: как их правильно использовать
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Grez

Лесные листья обладают более высоким качеством и полезностью по сравнению с листьями, собранными в других местах.

Как правильно собирать листья в лесу

Выбирайте сухую погоду

Для сбора лучше выбирать дни, когда несколько дней подряд стоит сухая погода. Влажный растительный материал может принести на участок грибки и болезни.

Обращайте внимание на состояние листьев

Идеальными для использования считаются листья, которые полностью высохли, изменили окраску и стали хрупкими.

Проверяйте листья и деревья

Обязательно осматривайте листья на наличие болезней. Осмотрите и само дерево — если его состояние вызывает подозрения, от сбора такого растительного материала лучше отказаться.

Учитывайте особенности разных видов листьев

Листья дуба повышают кислотность почвы, поэтому их стоит использовать с осторожностью, особенно если участок уже склонен к закислению. А листья брусники, благодаря их медленному разложению, отлично подходят для зимних укрытий.

Собранные в лесу листья помогут улучшить состояние вашего участка и упростят уход за растениями, если соблюдать простые правила их выбора и применения.

Уточнения

Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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