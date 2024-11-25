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Как нашатырь помогает садоводам: лучшие способы применения

2:00
Садоводство

Нашатырный спирт — это универсальное средство, которое может стать настоящей находкой для садоводов и дачников. Его простота в применении и эффективность делают нашатырь незаменимым помощником на участке. В этой статье мы разберём пять случаев, когда он пригодится.

Как нашатырь помогает садоводам: лучшие способы применения
Фото: entomart.be by Entomart is licensed under commons.wikimedia.org

1. Подкормка растений

Благодаря высокому содержанию азота (82 %), нашатырный спирт идеально подходит для удобрения растений. Чтобы приготовить питательный раствор, добавьте 1 столовую ложку нашатыря в 10 литров воды и тщательно перемешайте. Этот состав способствует активному росту культур.

2. Борьба с морковной и луковой мухой

Раствор, приготовленный для подкормки, можно использовать и против вредителей. Обработайте почву на грядках, где есть морковная или луковая муха, а затем прорыхлите землю для закрепления результата.

3. Избавление от муравьёв

Муравьи на участке или в летней кухне могут доставить массу неудобств. Попробуйте протереть подоконники, полы и другие места их скопления раствором из 100 мл нашатырного спирта и 1 литра воды. Это средство эффективно отпугивает насекомых.

4. Препарат против тли

Для борьбы с тлёй приготовьте раствор из 2 столовых ложек нашатырного спирта, 1 столовой ложки жидкого мыла и 10 литров воды. Эффективная обработка поможет вам быстро избавиться от вредителей.

5. Защита от укусов насекомых

Чтобы мошки и комары не досаждали, смешайте нашатырный спирт с водой в равных пропорциях и нанесите на открытые участки кожи. Это средство создаёт защитный барьер и отпугивает насекомых.

Нашатырный спирт — простое и бюджетное средство, которое поможет вам решить множество дачных проблем.

Уточнения

Нашатырный спирт (также аммиачная вода) - водный раствор аммиака (10 % концентрации аммиака в воде), бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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