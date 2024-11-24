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Как омолодить розы без дорогих препаратов

1:25
Садоводство

Среди цветоводов, даже с многолетним опытом, нередко встречаются заблуждения, которые мешают правильно ухаживать за растениями. Например, считается, что омоложение старого розового куста обязательно требует дорогостоящих препаратов. Но на практике это не так.

Как омолодить розы без дорогих препаратов
Фото: unsplash.com by Josh Felise jfelise, PDM

Вы, конечно, можете приобрести специализированные средства, но существует более экономичный и не менее эффективный вариант — самодельный состав.

Как приготовить состав для омоложения роз

Чтобы приготовить средство, способное омолодить старый куст роз, вам понадобятся:

  • 5 литров воды,
  • 1 столовая ложка соды,
  • 0,5 чайной ложки нашатырного спирта,
  • 1 чайная ложка сульфата магния,
  • 1 чайная ложка натёртого хозяйственного мыла.

Тщательно растворите все ингредиенты в воде и используйте получившийся состав для обработки роз.

Рекомендации по применению

Процедуру рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, когда стоит пасмурная и сухая погода.

Важный момент: нанесение состава требует умеренности. Если переборщить с количеством средства, это может привести к нежелательным последствиям — потемнению цветов и увяданию стеблей.

Простой в приготовлении и недорогой, этот состав поможет омолодить розовый куст и продлить его цветение.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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