Как омолодить розы без дорогих препаратов

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Среди цветоводов, даже с многолетним опытом, нередко встречаются заблуждения, которые мешают правильно ухаживать за растениями. Например, считается, что омоложение старого розового куста обязательно требует дорогостоящих препаратов. Но на практике это не так.

Фото: unsplash.com by Josh Felise jfelise, PDM

Вы, конечно, можете приобрести специализированные средства, но существует более экономичный и не менее эффективный вариант — самодельный состав.

Как приготовить состав для омоложения роз

Чтобы приготовить средство, способное омолодить старый куст роз, вам понадобятся:

5 литров воды,

1 столовая ложка соды,

0,5 чайной ложки нашатырного спирта,

1 чайная ложка сульфата магния,

1 чайная ложка натёртого хозяйственного мыла.

Тщательно растворите все ингредиенты в воде и используйте получившийся состав для обработки роз.

Рекомендации по применению

Процедуру рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы, когда стоит пасмурная и сухая погода.

Важный момент: нанесение состава требует умеренности. Если переборщить с количеством средства, это может привести к нежелательным последствиям — потемнению цветов и увяданию стеблей.

Простой в приготовлении и недорогой, этот состав поможет омолодить розовый куст и продлить его цветение.

Уточнения

Ро́за - собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

