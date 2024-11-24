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Три идеальных материала для мульчирования для защиты растений

1:26
Садоводство

Мульчирование становится всё более популярной процедурой среди дачников благодаря своим многочисленным преимуществам. Один раз попробовав этот метод, сложно отказаться от его использования, ведь он существенно облегчает уход за растениями.

Три идеальных материала для мульчирования для защиты растений
Фото: commons.wikimedia.org by Dvortygirl, CC BY-SA 3.0

Компост

Компост — это универсальный и, пожалуй, лучший материал для мульчирования. Он защищает растения от перепадов температуры, помогает контролировать влагу, а также способствует здоровому росту и развитию культур. Кроме того, компост обогащает почву полезными веществами, улучшая её структуру и плодородие.

Опилки

Опилки — ещё один достойный вариант. Их можно использовать как в чистом виде, так и в смеси с компостом. Помимо выполнения базовых функций мульчирования, опилки улучшают химический состав почвы. Альтернативой могут стать древесные стружки, которые работают аналогичным образом.

Солома

Солома часто используется дачниками благодаря своей способности удерживать влагу и защищать растения от экстремальных температур. Однако важно проверить солому перед использованием, чтобы избежать попадания семян сорных растений, которые могут создать проблемы на участке.

Эти простые и доступные материалы помогут сделать ваш сад более продуктивным, а уход за растениями — менее трудоёмким.

Уточнения

Мульчи́рование - поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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