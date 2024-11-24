Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять мифов об автомобилях, в которые пора перестать верить
Дочь Мартина Лютера Кинга высказалась о совпадении инаугурации Трампа с днём памяти её отца
Как избежать стресса перед и во время перелётов
Из чего складывается личность: разбор пяти ключевых черт
Шесть туристов за неделю скончались в Лаосе после вечеринок с алкоголем
Парковка среди зелени и у мусорных баков обойдется дорого
Дражированные семена и осенний посев — спасение для дачников
Как ухаживать за жирной кожей головы и сухими волосами
Какие сорта рыбы укрепят сердце и защитят нервы

Как оживить фиалку: секретное удобрение из чёрного чая

1:20
Садоводство

При выборе комнатного растения важно учитывать множество нюансов. Если вы остановили свой выбор на фиалке, будьте готовы к тому, что уход за этим цветком потребует времени и внимания. Но усилия стоят того — фиалка радует своими яркими и нежными цветами.

Как оживить фиалку: секретное удобрение из чёрного чая
Фото: https://commons.wikimedia.org by Wildfeuer, CC BY-SA 3.0

Однако иногда растение отказывается цвести, и это может происходить по ряду причин: слишком молодой возраст, недостаточное освещение, прохладная температура на подоконнике или нехватка питательных веществ.

Одним из способов улучшить состояние фиалки и стимулировать её цветение является использование чёрного чая как удобрения.

Чем полезен чёрный чай для фиалок

Чёрный чай — это простой и доступный вариант подкормки, который подходит для тех, кто хочет использовать натуральные удобрения. Главное условие — чай не должен содержать ароматизаторов, сахара и других добавок. Для подкормки подойдут как водный раствор чая средней крепости, так и остатки заварки.

Такую подкормку рекомендуется проводить раз в 14-16 дней. Чёрный чай обогащает почву калием, магнием и железом, что способствует здоровому росту и обильному цветению фиалок.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Еда и рецепты
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем Аудио 
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж
Шоу-бизнес
Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж Аудио 
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа
Авто
Как правильно эксплуатировать двигатель без лишнего износа Аудио 
Популярное
Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем

Нежный слоёный салат с курицей, помидорами и сыром станет главным украшением вашего стола. Простота приготовления и изысканный вкус гарантированы.

Нежный салат с куриной грудкой: рецепт, который понравится всем
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
На каких оборотах лучше эксплуатировать двигатель
Прохор Шаляпин с новой возлюбленной выбрали урну для праха
Ракеты AGM-158 JASSM. Американское точное оружие большой дальности для ударов по русским Дмитрий Плотников Кончина Чёрной Бороды ознаменовала конец пиратства Карибского моря Игорь Буккер Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Сделать тонкие или ослабленные волосы плотнее и объёмнее поможет обратное мытьё
Эксперты выбрали лучшие томаты для урожайного сезона
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Дмитрий Нагиев намекнул, с кем не готов работать на съёмочной площадке
Последние материалы
Из чего складывается личность: разбор пяти ключевых черт
Шесть туристов за неделю скончались в Лаосе после вечеринок с алкоголем
Парковка среди зелени и у мусорных баков обойдется дорого
Дражированные семена и осенний посев — спасение для дачников
Как ухаживать за жирной кожей головы и сухими волосами
Какие сорта рыбы укрепят сердце и защитят нервы
Осенний суперфуд: чем полезен гранат для организма
Один напиток ускоряет облысение: что стоит исключить из рациона
Идеальные тыквенные семечки: как легко отделить их от мякоти
Приказ США. Второй удар ракетами ATACMS может быть нанесён по Ростовской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.