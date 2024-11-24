Как оживить фиалку: секретное удобрение из чёрного чая

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При выборе комнатного растения важно учитывать множество нюансов. Если вы остановили свой выбор на фиалке, будьте готовы к тому, что уход за этим цветком потребует времени и внимания. Но усилия стоят того — фиалка радует своими яркими и нежными цветами.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Wildfeuer, CC BY-SA 3.0

Однако иногда растение отказывается цвести, и это может происходить по ряду причин: слишком молодой возраст, недостаточное освещение, прохладная температура на подоконнике или нехватка питательных веществ.

Одним из способов улучшить состояние фиалки и стимулировать её цветение является использование чёрного чая как удобрения.

Чем полезен чёрный чай для фиалок

Чёрный чай — это простой и доступный вариант подкормки, который подходит для тех, кто хочет использовать натуральные удобрения. Главное условие — чай не должен содержать ароматизаторов, сахара и других добавок. Для подкормки подойдут как водный раствор чая средней крепости, так и остатки заварки.

Такую подкормку рекомендуется проводить раз в 14-16 дней. Чёрный чай обогащает почву калием, магнием и железом, что способствует здоровому росту и обильному цветению фиалок.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

