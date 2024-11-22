Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Соседи для орхидей — растения, которые помогут ей цвести

Садоводство

Грамотное соседство растений — залог их здоровья и полноценного роста. Это касается не только огородных культур, но и комнатных цветов, особенно таких капризных, как орхидеи. Ошибки в размещении соседей могут привести к проблемам с их развитием и даже гибели.

Орхидеи и их соседи: что нужно учитывать

С кем орхидея "дружит"

Бегонии: эти растения прекрасно сосуществуют с орхидеями. Они не мешают друг другу и создают гармоничную композицию.

Вьющиеся растения: лианы и другие вьющиеся культуры не подавляют орхидеи и могут создать для них комфортные условия, если грамотно подобрать освещение.

С кем орхидея "не дружит"

Кактусы и алоэ: эти растения требуют совершенно других условий ухода, и их соседство с орхидеей может быть губительным.

Пальмы: крупные и мощные пальмы могут подавлять орхидеи.

Розы и другие сильно пахнущие цветы: яркий аромат может негативно влиять на состояние орхидеи.

Цитрусовые: рядом с лимоном или апельсином орхидея часто чувствует себя угнетённо и может перестать цвести.

Советы по размещению орхидей

  • Выбирайте соседей, которые имеют схожие требования к условиям ухода: освещению, влажности и температуре.
  • Избегайте размещения рядом с агрессивными культурами, которые могут "забирать" у орхидеи свет или влагу.
  • Оставляйте достаточно пространства между горшками, чтобы растения не мешали друг другу.

Уточнения

Орхи́дные или Ятры́шниковые, также Орхиде́и (лат. Orchidáceae) — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Катя Гордон призвала Агату Муцениеце прекратить лить слёзы в Сети из-за 11-летнего сына
Простые шаги для подготовки огорода к новому сезону
Пара ложек — и достаточно: сколько майонезных салатов можно съесть на Новый год
График выгула собак: какие нюансы нужно обязательно учесть
Дмитрий Нагиев вспомнил о конфликтах с тещёй: летали тряпки
Лучше позвоните ему: Генсек НАТО призвал не сплетничать о Трампе
На Украине признали невозможность ответить Орешнику
США обеспокоены Орешником. Он атакует цели со скоростью 2-3 километра в секунду
Какие банкоматы опаснее всего для туристов
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советской РСД-10 Пионер Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Как автовладельцы экономят на оборудовании без потери качества
Свен Карич рассказал, кто может решить проблемы Спартака
«Газпромбанк» изменил позицию по работе UnionPay за рубежом
Высокий доход и образование — залог защиты от когнитивных нарушений
Самостоятельный ремонт бампера: что вы должны знать перед началом работы
Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа
Коррозия, вариаторы и редкие запчасти: недостатки подержанных Nissan
Качественные куриные сердечки: на что обратить внимание при покупке
Икона Божьей Матери Скоропослушница: скорая помощь никогда не иссякает
Что делать, если чеснок уже прорастает до наступления холодов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.