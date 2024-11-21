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Почему свежий навоз вреден для картофеля весной

3:07
Садоводство

Картофель — одна из самых популярных и урожайных культур, выращиваемых на приусадебных участках. Но ошибки в подборе посадочного материала, уходе и защите растений могут привести к снижению урожайности. Рассмотрим, как избежать типичных ошибок и получить богатый и качественный урожай.

Почему свежий навоз вреден для картофеля весной
Фото: Own work by 3268zauber, CC BY-SA 3.0

Правила отбора посадочного материала

Идеальный выбор:

Регулярно покупайте свежие семенные клубни из крупных семеноводческих хозяйств. Их технология выращивания специально ориентирована на качественный посадочный материал.

Избегайте использования мелких клубней:

Не стоит отбирать посадочный материал из общей кучи или хранилища. Часто мелкие клубни происходят от низкоурожайных кустов и имеют слабый генетический потенциал.

Совет:

Если вы используете собственный картофель для посадки, выбирайте крупные клубни с сильных и урожайных кустов сразу при сборе урожая.

Чем подкармливать картофель

Органические удобрения

  • Навоз, перегной, компост.
  • Вносите органику с осени для лучшей отдачи питательных веществ. Свежий навоз, внесённый весной, может вызвать развитие парши на клубнях.
  • Используйте сидераты, которые скашиваются или запахиваются в почву перед посадкой.

Минеральные удобрения

Осень: суперфосфат (1,5-2 кг/сотка), хлористый калий (1-2 кг/сотка).

Весна: нитроаммофоска или аммиачная селитра (2 кг/сотка).

Избегайте хлорсодержащих удобрений весной, так как они снижают качество клубней.

Важные элементы:

Калий, бор, молибден, марганец, медь, цинк. На лёгких почвах калий особенно важен для повышения урожайности.

Окучивание картофеля

Когда полезно:

В регионах с влажным климатом и тяжёлыми почвами окучивание улучшает газообмен и прогрев почвы, а также помогает отводить лишнюю влагу.

Когда вредно:

На песчаных и сухих почвах окучивание приводит к перегреву и быстрому высыханию грунта, что снижает урожайность.

Совет:

Проводите окучивание дважды: при появлении всходов и когда кусты достигнут 20-25 см. Не трогайте картофель в период цветения, чтобы избежать повреждений.

Севооборот и борьба с вредителями

Севооборот:

Не выращивайте картофель на одном месте дольше двух лет подряд. Лучшие предшественники — бобовые и злаки.

Обработка клубней:

Используйте препарат "Клубнещит" для защиты от болезней и вредителей, таких как парша, ризоктониоз, проволочник и колорадский жук.

Повторная обработка:

В регионах с длинным летом для опрыскивания кустов используйте "Корадо Усиленный", который надёжно защищает листья и побеги. Последняя обработка проводится за 20 дней до сбора урожая.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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