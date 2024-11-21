Почему свежий навоз вреден для картофеля весной

Картофель — одна из самых популярных и урожайных культур, выращиваемых на приусадебных участках. Но ошибки в подборе посадочного материала, уходе и защите растений могут привести к снижению урожайности. Рассмотрим, как избежать типичных ошибок и получить богатый и качественный урожай.
Идеальный выбор:
Регулярно покупайте свежие семенные клубни из крупных семеноводческих хозяйств. Их технология выращивания специально ориентирована на качественный посадочный материал.
Избегайте использования мелких клубней:
Не стоит отбирать посадочный материал из общей кучи или хранилища. Часто мелкие клубни происходят от низкоурожайных кустов и имеют слабый генетический потенциал.
Совет:
Если вы используете собственный картофель для посадки, выбирайте крупные клубни с сильных и урожайных кустов сразу при сборе урожая.
Органические удобрения
Минеральные удобрения
Осень: суперфосфат (1,5-2 кг/сотка), хлористый калий (1-2 кг/сотка).
Весна: нитроаммофоска или аммиачная селитра (2 кг/сотка).
Избегайте хлорсодержащих удобрений весной, так как они снижают качество клубней.
Важные элементы:
Калий, бор, молибден, марганец, медь, цинк. На лёгких почвах калий особенно важен для повышения урожайности.
Когда полезно:
В регионах с влажным климатом и тяжёлыми почвами окучивание улучшает газообмен и прогрев почвы, а также помогает отводить лишнюю влагу.
Когда вредно:
На песчаных и сухих почвах окучивание приводит к перегреву и быстрому высыханию грунта, что снижает урожайность.
Совет:
Проводите окучивание дважды: при появлении всходов и когда кусты достигнут 20-25 см. Не трогайте картофель в период цветения, чтобы избежать повреждений.
Севооборот:
Не выращивайте картофель на одном месте дольше двух лет подряд. Лучшие предшественники — бобовые и злаки.
Обработка клубней:
Используйте препарат "Клубнещит" для защиты от болезней и вредителей, таких как парша, ризоктониоз, проволочник и колорадский жук.
Повторная обработка:
В регионах с длинным летом для опрыскивания кустов используйте "Корадо Усиленный", который надёжно защищает листья и побеги. Последняя обработка проводится за 20 дней до сбора урожая.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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