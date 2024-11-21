Как поддерживать здоровье растений зимой: правила подкормки

Комнатные растения живут в ограниченном объёме земли, что приводит к быстрому истощению запасов питательных веществ. Именно поэтому регулярное внесение удобрений — залог их здоровья и красивого внешнего вида.
Период активного роста:
Большинство растений нуждаются в подкормке с марта по октябрь, когда они активно растут и развиваются. В это время регулярное внесение удобрений помогает восполнить необходимые микро- и макроэлементы.
Зимний период:
Растения, которые цветут зимой (например, декабрист, пуансеттия, цикламен, азалия), требуют подкормки даже в холодное время года. Однако удобрения вносятся реже — примерно раз в полтора месяца.
Сниженная концентрация:
Зимой используйте удобрения с концентрацией, уменьшенной в два раза по сравнению с летним периодом.
Умеренная частота:
Подкармливайте растения только по мере необходимости, если они активно цветут.
Тип удобрения:
Для зимнецветущих растений выбирайте составы с повышенным содержанием фосфора и калия, которые стимулируют цветение.
Эти простые правила помогут поддерживать здоровье ваших комнатных цветов в любое время года.
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