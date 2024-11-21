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Как поддерживать здоровье растений зимой: правила подкормки

1:38
Садоводство

Комнатные растения живут в ограниченном объёме земли, что приводит к быстрому истощению запасов питательных веществ. Именно поэтому регулярное внесение удобрений — залог их здоровья и красивого внешнего вида.

Как поддерживать здоровье растений зимой: правила подкормки
Фото: commons.wikimedia.org by Nminow, CC BY-SA 3.0

Когда удобрять растения

Период активного роста:

Большинство растений нуждаются в подкормке с марта по октябрь, когда они активно растут и развиваются. В это время регулярное внесение удобрений помогает восполнить необходимые микро- и макроэлементы.

Зимний период:

Растения, которые цветут зимой (например, декабрист, пуансеттия, цикламен, азалия), требуют подкормки даже в холодное время года. Однако удобрения вносятся реже — примерно раз в полтора месяца.

Как правильно удобрять зимой

Сниженная концентрация:

Зимой используйте удобрения с концентрацией, уменьшенной в два раза по сравнению с летним периодом.

Умеренная частота:

Подкармливайте растения только по мере необходимости, если они активно цветут.

Тип удобрения:

Для зимнецветущих растений выбирайте составы с повышенным содержанием фосфора и калия, которые стимулируют цветение.

Советы по удобрению комнатных растений

  • Всегда соблюдайте рекомендации на упаковке удобрения.
  • Не удобряйте растения в период покоя (кроме зимнецветущих).
  • Перед внесением удобрения убедитесь, что почва слегка влажная, чтобы избежать ожогов корней.

Эти простые правила помогут поддерживать здоровье ваших комнатных цветов в любое время года.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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