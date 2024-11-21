Почему желтеют листья у комнатных растений зимой? Простые решения

Зимой многие владельцы комнатных растений сталкиваются с проблемой пожелтения листьев. Это явление становится особенно заметным с началом отопительного сезона. Основная причина, по словам специалистов, — низкая влажность воздуха.
Сухой воздух, характерный для зимы, приводит к быстрому испарению влаги из листьев. В таких условиях растения теряют воду быстрее, чем успевают её восполнить. Чтобы защититься, они сбрасывают листья, уменьшая площадь испарения.
Кроме того, избыточный полив в зимний период может усугубить ситуацию, так как корни не успевают впитывать воду из-за замедленных процессов в растении. Это может привести к загниванию корней.
1. Увлажнение воздуха
2. Опрыскивание
Для крупных растений используйте опрыскивание из мелкого распылителя. Выполняйте процедуру 1-2 раза в день, чтобы поддерживать влажность листьев.
3. Регулировка полива
Уменьшите частоту полива зимой. Проверяйте, чтобы верхний слой почвы подсыхал между поливами. Избегайте застоя воды в горшке.
Эти простые меры помогут вашим "зелёным питомцам" пережить зиму без потерь.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.
После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.