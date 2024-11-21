Почему желтеют листья у комнатных растений зимой? Простые решения

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зимой многие владельцы комнатных растений сталкиваются с проблемой пожелтения листьев. Это явление становится особенно заметным с началом отопительного сезона. Основная причина, по словам специалистов, — низкая влажность воздуха.

Фото: Plants of Hawaii, Image 070906-8788 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070906-8788 by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Почему листья желтеют зимой

Сухой воздух, характерный для зимы, приводит к быстрому испарению влаги из листьев. В таких условиях растения теряют воду быстрее, чем успевают её восполнить. Чтобы защититься, они сбрасывают листья, уменьшая площадь испарения.

Кроме того, избыточный полив в зимний период может усугубить ситуацию, так как корни не успевают впитывать воду из-за замедленных процессов в растении. Это может привести к загниванию корней.

Как помочь растениям зимой

1. Увлажнение воздуха

Поддон с влажным субстратом: для небольших растений используйте поддон с галькой, керамзитом или мхом-сфагнумом. Поставьте вазон на поддон и налейте немного воды. Это создаст вокруг растения более влажный микроклимат.

Увлажнитель воздуха: приобретите увлажнитель. Он будет полезен не только растениям, но и вам, особенно в отопительный сезон.

2. Опрыскивание

Для крупных растений используйте опрыскивание из мелкого распылителя. Выполняйте процедуру 1-2 раза в день, чтобы поддерживать влажность листьев.

3. Регулировка полива

Уменьшите частоту полива зимой. Проверяйте, чтобы верхний слой почвы подсыхал между поливами. Избегайте застоя воды в горшке.

Советы для зимнего ухода

Поддерживайте влажность воздуха на уровне 50-60%.

Избегайте размещения растений рядом с радиаторами отопления.

Обеспечьте дополнительное освещение, если растение страдает от короткого светового дня.

Эти простые меры помогут вашим "зелёным питомцам" пережить зиму без потерь.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

