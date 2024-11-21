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Как получить свежую зелень весной: секреты зимостойких растений

3:00
Садоводство

Не все овощные культуры требуют сложного ухода и тёплых месяцев для получения урожая. Некоторые из них успешно зимуют на грядках или радуют зеленью ранней весной. Эти холодостойкие растения выносливы, неприхотливы и готовы дарить урожай даже в суровых условиях.

Как получить свежую зелень весной: секреты зимостойких растений
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Группы устойчивости растений к температуре

Зимостойкие:

Многолетние луки, щавель, ревень, спаржа, хрен.

  • Начинают расти при +1 °C, оптимальная температура: +15…+20 °C.
  • Выдерживают заморозки до -10 °C.

Холодостойкие:

Капуста, шпинат, укроп, салат, репчатый лук, корнеплоды.

  • Семена прорастают при +2…+5 °C.
  • Температура выше +25 °C угнетает растения.

Теплолюбивые:

Огурцы, томаты, перцы, кабачки, баклажаны.

  • Семена прорастают при +12…+15 °C.
  • Температура ниже +15 °C губительна.

Жаростойкие:

Арбузы, дыни, тыквы.

  • Прорастают при +10…+15 °C.
  • Выдерживают до +40 °C.

Холодостойкие культуры: советы по уходу

Петрушка

  • Морозостойкость: до -11 °C.
  • Совет: осенью обрезать верхнюю часть, мульчировать почву и укрывать ящиками.

Ревень

  • Размножение: делением куста или семенами.
  • Особенности: растёт при +2 °C, не вымерзает в суровые зимы.

Щавель

  • Зимовка: отлично переносит холода.
  • Посев: ранней весной. Для ускорения урожая грядки накрывают плёнкой.

Спаржа

  • Особенности: молодые растения плохо переносят заморозки, но укоренившаяся спаржа выдерживает до -30 °C.
  • Урожай: собирают на 3-й год после посадки.

Топинамбур

  • Характеристика: переносит заморозки до -40 °C.
  • Уборка урожая: осенью или ранней весной.

Хрен

  • Размножение: отростками корневища.
  • Особенности: переносит морозы до -25 °C и растёт на любых почвах.

Шнитт-лук

  • Урожай: витаминная зелень ранней весной.
  • Особенность: максимум урожайности достигается на 4-й год.

Лук-слизун

  • Морозостойкость: до -30 °C.
  • Особенность: годится в пищу не только зелень, но и корневища.

Лук победный (черемша)

  • Размножение: делением куста или семенами.
  • Особенности: влаголюбив, предпочитает слабокислую почву, устойчив к морозам.

Советы по зимовке растений

  • Мульчируйте почву растительными остатками, чтобы защитить корни от сильных морозов.
  • Регулярно обновляйте посадки многолетников каждые 5-10 лет.
  • На зиму укрывайте молодые растения перегноем или агроволокном.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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