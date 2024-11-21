Как получить свежую зелень весной: секреты зимостойких растений
3:00
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21.11.2024 07:39
Не все овощные культуры требуют сложного ухода и тёплых месяцев для получения урожая. Некоторые из них успешно зимуют на грядках или радуют зеленью ранней весной. Эти холодостойкие растения выносливы, неприхотливы и готовы дарить урожай даже в суровых условиях.
Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0
Группы устойчивости растений к температуре
Зимостойкие:
Многолетние луки, щавель, ревень, спаржа, хрен.
Начинают расти при +1 °C, оптимальная температура: +15…+20 °C.
Выдерживают заморозки до -10 °C.
Холодостойкие:
Капуста, шпинат, укроп, салат, репчатый лук, корнеплоды.
Семена прорастают при +2…+5 °C.
Температура выше +25 °C угнетает растения.
Теплолюбивые:
Огурцы, томаты, перцы, кабачки, баклажаны.
Семена прорастают при +12…+15 °C.
Температура ниже +15 °C губительна.
Жаростойкие:
Арбузы, дыни, тыквы.
Прорастают при +10…+15 °C.
Выдерживают до +40 °C.
Холодостойкие культуры: советы по уходу
Петрушка
Морозостойкость: до -11 °C.
Совет: осенью обрезать верхнюю часть, мульчировать почву и укрывать ящиками.
Ревень
Размножение: делением куста или семенами.
Особенности: растёт при +2 °C, не вымерзает в суровые зимы.
Щавель
Зимовка: отлично переносит холода.
Посев: ранней весной. Для ускорения урожая грядки накрывают плёнкой.
Спаржа
Особенности: молодые растения плохо переносят заморозки, но укоренившаяся спаржа выдерживает до -30 °C.
Урожай: собирают на 3-й год после посадки.
Топинамбур
Характеристика: переносит заморозки до -40 °C.
Уборка урожая: осенью или ранней весной.
Хрен
Размножение: отростками корневища.
Особенности: переносит морозы до -25 °C и растёт на любых почвах.
Шнитт-лук
Урожай: витаминная зелень ранней весной.
Особенность: максимум урожайности достигается на 4-й год.
Лук-слизун
Морозостойкость: до -30 °C.
Особенность: годится в пищу не только зелень, но и корневища.
Лук победный (черемша)
Размножение: делением куста или семенами.
Особенности: влаголюбив, предпочитает слабокислую почву, устойчив к морозам. Советы по зимовке растений
Мульчируйте почву растительными остатками, чтобы защитить корни от сильных морозов.
Регулярно обновляйте посадки многолетников каждые 5-10 лет.
На зиму укрывайте молодые растения перегноем или агроволокном.
Уточнения
(лат. Расте́ния Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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