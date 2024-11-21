Как получить свежую зелень весной: секреты зимостойких растений

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все овощные культуры требуют сложного ухода и тёплых месяцев для получения урожая. Некоторые из них успешно зимуют на грядках или радуют зеленью ранней весной. Эти холодостойкие растения выносливы, неприхотливы и готовы дарить урожай даже в суровых условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Группы устойчивости растений к температуре

Зимостойкие:

Многолетние луки, щавель, ревень, спаржа, хрен.

Начинают расти при +1 °C, оптимальная температура: +15…+20 °C.

Выдерживают заморозки до -10 °C.

Холодостойкие:

Капуста, шпинат, укроп, салат, репчатый лук, корнеплоды.

Семена прорастают при +2…+5 °C.

Температура выше +25 °C угнетает растения.

Теплолюбивые:

Огурцы, томаты, перцы, кабачки, баклажаны.

Семена прорастают при +12…+15 °C.

Температура ниже +15 °C губительна.

Жаростойкие:

Арбузы, дыни, тыквы.

Прорастают при +10…+15 °C.

Выдерживают до +40 °C.

Холодостойкие культуры: советы по уходу

Петрушка

Морозостойкость : до -11 °C.

: до -11 °C. Совет: осенью обрезать верхнюю часть, мульчировать почву и укрывать ящиками.

Ревень

Размножение : делением куста или семенами.

: делением куста или семенами. Особенности: растёт при +2 °C, не вымерзает в суровые зимы.

Щавель

Зимовка : отлично переносит холода.

: отлично переносит холода. Посев: ранней весной. Для ускорения урожая грядки накрывают плёнкой.

Спаржа

Особенности : молодые растения плохо переносят заморозки, но укоренившаяся спаржа выдерживает до -30 °C.

: молодые растения плохо переносят заморозки, но укоренившаяся спаржа выдерживает до -30 °C. Урожай: собирают на 3-й год после посадки.

Топинамбур

Характеристика : переносит заморозки до -40 °C.

: переносит заморозки до -40 °C. Уборка урожая: осенью или ранней весной.

Хрен

Размножение : отростками корневища.

: отростками корневища. Особенности: переносит морозы до -25 °C и растёт на любых почвах.

Шнитт-лук

Урожай : витаминная зелень ранней весной.

: витаминная зелень ранней весной. Особенность: максимум урожайности достигается на 4-й год.

Лук-слизун

Морозостойкость : до -30 °C.

: до -30 °C. Особенность: годится в пищу не только зелень, но и корневища.

Лук победный (черемша)

Размножение : делением куста или семенами.

: делением куста или семенами. Особенности: влаголюбив, предпочитает слабокислую почву, устойчив к морозам.

Советы по зимовке растений

Мульчируйте почву растительными остатками, чтобы защитить корни от сильных морозов.

Регулярно обновляйте посадки многолетников каждые 5-10 лет.

На зиму укрывайте молодые растения перегноем или агроволокном.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

