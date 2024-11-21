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Растения, которые очищают воздух в вашей квартире

1:45
Садоводство

Качество воздуха в городских квартирах часто оставляет желать лучшего. Причиной являются не только выхлопные газы за окном, но и вредные вещества, выделяемые материалами мебели, ламинатом и другими искусственными покрытиями.

Растения, которые очищают воздух в вашей квартире
Фото: commons.wikimedia.org by Rameshng, CC BY-SA 3.0

Добавим к этому накопление пыли, и станет очевидно, что качественное очищение воздуха необходимо. На помощь приходят комнатные растения — природные фильтры, которые не только украшают интерьер, но и улучшают экологию дома.

Лучшие растения для очищения воздуха

Хлорофитум

Универсальный "зеленый фильтр", который эффективно поглощает токсичные вещества, выделяемые ламинатом, ЛДСП и другими материалами. Также помогает в борьбе с пылью, делая воздух в комнате чище. Хлорофитум неприхотлив в уходе, подходит для любого помещения.

Змеиный хвост (сансевиерия)

Это интерьерное растение не требует особого ухода и становится настоящей фабрикой кислорода ночью, перерабатывая углекислый газ. Идеальный выбор для спальни, так как способствует улучшению качества воздуха во время сна.

Лилия

Известна своими свойствами поглощать аллергены и вредные вещества, такие как формальдегид и бензол. Для её роста достаточно регулярного полива. Лилия не только улучшает воздух, но и добавляет изысканности в интерьер.

Пальма арека

Это растение борется с пылью, увлажняет воздух и придаёт интерьеру стильный вид. Бамбуковая пальма прекрасно чувствует себя при рассеянном свете и умеренном поливе, что делает её отличным выбором для квартиры.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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