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Водка для растений — необычные способы ухода за комнатными цветами

1:50
Садоводство

Привычные удобрения и рецепты для ухода за комнатными растениями знакомы многим, но мало кто знает, что в некоторых случаях крепкий алкоголь, например водка, может стать эффективным помощником. Удивительно, но даже пиво находит применение в цветоводстве. Как это работает и для каких растений подходит?

Водка для растений — необычные способы ухода за комнатными цветами
Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GNU Free Documentation License

Как использовать водку для комнатных растений

Аспарагус: 

Это растение положительно реагирует на добавление водки в поливочную воду. Для приготовления раствора разведите 2 столовые ложки водки в 1 литре воды. Такой полив активизирует рост и развитие цветка.

Фикус:

Если ваш фикус выглядит увядшим и теряет листья, попробуйте реанимировать его водочным раствором. Разведите 1 столовую ложку водки в 200 мл воды. Поливайте растение раз в 14 дней, пока его внешний вид не улучшится.

Кактусы и пальмы:

Периодическое "угощение" водкой помогает этим растениям выглядеть более здоровыми и ухоженными. Используйте раствор из 1 столовой ложки водки на 1 литр воды.

Пиво для монстеры

Монстера предпочитает пиво вместо водки. Один раз в месяц устраивайте растению своеобразную "вечеринку":

Откройте бутылку пива и дайте ему "подышать" в течение 6 часов.
После этого используйте напиток для полива. Такой уход сделает растение ещё более эффектным.

Важно помнить

  • Эти методы подходят только для определённых растений и не заменяют базовый уход.
  • Избегайте частого применения спиртных напитков, чтобы не повредить корневую систему.
  • Используйте умеренные концентрации, строго соблюдая рецептуру.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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