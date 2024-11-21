Лук, редис и зелень: лучшие культуры для посадки в ноябре

Ноябрь может стать продуктивным месяцем для садоводов, особенно если у вас есть теплица или вы живёте в южных регионах. Этот период позволяет подготовиться к следующему сезону и получить ранний урожай, используя правильные культуры.
Лук на зелень
Лук — неприхотливое растение, которое хорошо растёт при минимальном освещении и температуре около +18 °C. Подойдут сорта: батун, слизун, шнитт и многоярусный лук. Перед посадкой почву рекомендуется удобрить суперфосфатом и сульфатом калия (по 18-20 г на м²).
Зелень и салаты
Руккола, мангольд, шпинат и салат идеально подойдут для теплицы. Для их успешного роста требуется досветка в пасмурные дни и температура около +20 °C. Урожай можно собирать через 2-3 недели, срезая крупные листья.
Редис и редька
Редис хорошо развивается при температуре +15-18 °C и коротком световом дне. Высаживайте скороспелые сорта, чтобы к концу месяца получить первый урожай. Редька менее требовательна к условиям и отлично растёт в рыхлой почве при умеренной влажности.
Пряные травы
Укроп, петрушка, базилик и кориандр могут стать настоящим украшением осеннего стола. Для быстрого роста замочите семена на сутки в тёплой воде или водке. Оптимальная температура для зелени — +10-16 °C.
Озимый чеснок
Посадите чеснок в самом начале ноября, пока почва остаётся мягкой. Для защиты от морозов прикройте грядки сухими листьями или мульчей.
Саженцы деревьев и кустарников
Яблоня: подходит для посадки до середины ноября. Выбирайте участки без затенения и застоя влаги.
Груша: высаживайте в первую неделю месяца, разместив саженцы в защищённых от ветра местах.
Рябина, черемуха, боярышник, облепиха: эти культуры можно сажать весь месяц до замерзания почвы.
Ягодные кустарники
Смородина и жимолость идеально подходят для ноябрьской посадки. Смородину следует сажать наклонно, под углом 45 градусов, и обрезать побеги до 5-6 почек.
Соблюдая эти рекомендации, вы получите качественные и здоровые растения даже в ноябрьскую прохладу.
Зе́лень - свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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