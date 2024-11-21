Лук, редис и зелень: лучшие культуры для посадки в ноябре

3:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ноябрь может стать продуктивным месяцем для садоводов, особенно если у вас есть теплица или вы живёте в южных регионах. Этот период позволяет подготовиться к следующему сезону и получить ранний урожай, используя правильные культуры.

Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, CC BY 3.0

Что посадить в теплице в ноябре

Лук на зелень

Лук — неприхотливое растение, которое хорошо растёт при минимальном освещении и температуре около +18 °C. Подойдут сорта: батун, слизун, шнитт и многоярусный лук. Перед посадкой почву рекомендуется удобрить суперфосфатом и сульфатом калия (по 18-20 г на м²).

Зелень и салаты

Руккола, мангольд, шпинат и салат идеально подойдут для теплицы. Для их успешного роста требуется досветка в пасмурные дни и температура около +20 °C. Урожай можно собирать через 2-3 недели, срезая крупные листья.

Редис и редька

Редис хорошо развивается при температуре +15-18 °C и коротком световом дне. Высаживайте скороспелые сорта, чтобы к концу месяца получить первый урожай. Редька менее требовательна к условиям и отлично растёт в рыхлой почве при умеренной влажности.

Пряные травы

Укроп, петрушка, базилик и кориандр могут стать настоящим украшением осеннего стола. Для быстрого роста замочите семена на сутки в тёплой воде или водке. Оптимальная температура для зелени — +10-16 °C.

Что посадить в открытом грунте

Озимый чеснок

Посадите чеснок в самом начале ноября, пока почва остаётся мягкой. Для защиты от морозов прикройте грядки сухими листьями или мульчей.

Саженцы деревьев и кустарников

Яблоня: подходит для посадки до середины ноября. Выбирайте участки без затенения и застоя влаги.

Груша: высаживайте в первую неделю месяца, разместив саженцы в защищённых от ветра местах.

Рябина, черемуха, боярышник, облепиха: эти культуры можно сажать весь месяц до замерзания почвы.

Ягодные кустарники

Смородина и жимолость идеально подходят для ноябрьской посадки. Смородину следует сажать наклонно, под углом 45 градусов, и обрезать побеги до 5-6 почек.

Советы для успешной посадки

Обогреваемая теплица с досветкой позволяет вырастить зелень, редис и лук даже в условиях короткого светового дня.

Для открытого грунта выбирайте морозостойкие культуры, которые успеют адаптироваться до прихода холодов.

Используйте органические и минеральные удобрения, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Соблюдая эти рекомендации, вы получите качественные и здоровые растения даже в ноябрьскую прохладу.

Уточнения

Зе́лень - свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

