Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные свойства ежевики, о которых вы не знали
Как часто следует увлажнять кожу лица зимой?
Жарим невероятно румяные и блестящие куриные крылышки в карамели с пивом
Мадагаскар думает провести товарищеский матч со сборной России
Не выбрасывайте побеги роз: 4 способа их рационального применения
Загрузка сочинских отелей к Новому году достигла 70%
В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет
Как продать авто в кредите
$6,2 млн за банан: в Нью-Йорке нашёлся ценитель современного искусства

Лук, редис и зелень: лучшие культуры для посадки в ноябре

3:04
Садоводство

Ноябрь может стать продуктивным месяцем для садоводов, особенно если у вас есть теплица или вы живёте в южных регионах. Этот период позволяет подготовиться к следующему сезону и получить ранний урожай, используя правильные культуры.

Лук, редис и зелень: лучшие культуры для посадки в ноябре
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, CC BY 3.0

Что посадить в теплице в ноябре

Лук на зелень

Лук — неприхотливое растение, которое хорошо растёт при минимальном освещении и температуре около +18 °C. Подойдут сорта: батун, слизун, шнитт и многоярусный лук. Перед посадкой почву рекомендуется удобрить суперфосфатом и сульфатом калия (по 18-20 г на м²).

Зелень и салаты

Руккола, мангольд, шпинат и салат идеально подойдут для теплицы. Для их успешного роста требуется досветка в пасмурные дни и температура около +20 °C. Урожай можно собирать через 2-3 недели, срезая крупные листья.

Редис и редька

Редис хорошо развивается при температуре +15-18 °C и коротком световом дне. Высаживайте скороспелые сорта, чтобы к концу месяца получить первый урожай. Редька менее требовательна к условиям и отлично растёт в рыхлой почве при умеренной влажности.

Пряные травы

Укроп, петрушка, базилик и кориандр могут стать настоящим украшением осеннего стола. Для быстрого роста замочите семена на сутки в тёплой воде или водке. Оптимальная температура для зелени — +10-16 °C.

Что посадить в открытом грунте

Озимый чеснок

Посадите чеснок в самом начале ноября, пока почва остаётся мягкой. Для защиты от морозов прикройте грядки сухими листьями или мульчей.

Саженцы деревьев и кустарников

Яблоня: подходит для посадки до середины ноября. Выбирайте участки без затенения и застоя влаги.

Груша: высаживайте в первую неделю месяца, разместив саженцы в защищённых от ветра местах.

Рябина, черемуха, боярышник, облепиха: эти культуры можно сажать весь месяц до замерзания почвы.

Ягодные кустарники

Смородина и жимолость идеально подходят для ноябрьской посадки. Смородину следует сажать наклонно, под углом 45 градусов, и обрезать побеги до 5-6 почек.

Советы для успешной посадки

  • Обогреваемая теплица с досветкой позволяет вырастить зелень, редис и лук даже в условиях короткого светового дня.
  • Для открытого грунта выбирайте морозостойкие культуры, которые успеют адаптироваться до прихода холодов.
  • Используйте органические и минеральные удобрения, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Соблюдая эти рекомендации, вы получите качественные и здоровые растения даже в ноябрьскую прохладу.

Уточнения

Зе́лень - свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Шоу-бизнес
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана Аудио 
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
В Сирии нашли древнейший алфавит возрастом 4400 лет
Как продать авто в кредите
$6,2 млн за банан: в Нью-Йорке нашёлся ценитель современного искусства
Пять эффективных упражнений, которые можно выполнять лёжа утром или после рабочего дня
Залейте картошку яйцами и положите сверху моцареллу — шикарный завтрак или ужин для семьи готов
Курорт «Роза Хутор» открывает зимний сезон с новыми нормами
Стоит копейки! 5 идей для быстрого обновления любого интерьера
Почему овощи обязательны в мясном рационе
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Выращивание томатов на подоконнике: сорта, которые выведут ваш урожай на новый уровень
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.