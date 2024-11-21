Секрет здоровых комнатных растений: подкормка, которая удивит

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения могут удивить своей "любовью" к нестандартным подкормкам. Одной из таких подкормок является так называемая "мясная вода", которая, может творить настоящие чудеса.

Фото: Own work by Guérin Nicolas, CC BY-SA 3.0

Что такое мясная вода

"Мясной" называют воду, в которой некоторое время вымачивалось мясо или другие продукты животного происхождения. Эта жидкость насыщена органическими веществами, которые растения легко усваивают.

Как правильно использовать

Подготовка раствора:

Используйте воду после вымачивания мяса или мытья продуктов животного происхождения.

Полив:

Поливайте растения этим раствором, избегая попадания на листья и стебли.

Частота применения:

Подкормку достаточно проводить раз в 14 дней.

Результаты подкормки

Внешний вид: Листья становятся блестящими, плотными и здоровыми.

Цветение: У цветущих растений отмечается более пышное и продолжительное цветение.

Здоровье: Подкормка укрепляет растения, делая их устойчивыми к заболеваниям.

Этот необычный способ ухода поможет вашим растениям выглядеть ухоженными и радовать глаз.