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Денежное дерево сбрасывает листья? Узнайте, как спасти растение

1:29
Садоводство

Толстянка, или денежное дерево, — популярное растение среди хозяйок, верящих, что оно способно привлечь финансовое благополучие. Однако неправильный уход, особенно ошибки в поливе, могут не только повредить растению, но и, согласно приметам, накликать беду.

Денежное дерево сбрасывает листья? Узнайте, как спасти растение
Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, CC BY 3.0

Ошибки в уходе за денежным деревом

Частый полив:

Толстянка не нуждается в регулярном увлажнении почвы. Это растение лучше переносит засуху, чем избыток влаги. Поливайте только тогда, когда почва полностью просохнет.

Холодная вода:

Использование холодной воды для полива может нанести вред корням. Всегда применяйте воду комнатной температуры, предварительно отстояв её.

Полив в жару:

В летний период важно не "заливать" растение. Даже в жаркую погоду придерживайтесь классической схемы полива: лучше меньше, но правильно. При этом рекомендуется переставить денежное дерево в место с рассеянным светом, чтобы избежать ожогов на листьях.

Советы для здоровья толстянки

Следите за состоянием почвы и не допускайте переувлажнения.
Поливайте растение аккуратно, избегая застоя воды в поддоне.
В жару создавайте для растения комфортные условия, убирая его с прямых солнечных лучей.

Соблюдая эти рекомендации, вы не только обеспечите толстянке здоровый рост, но и, возможно, привлечёте финансовую удачу.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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