Денежное дерево сбрасывает листья? Узнайте, как спасти растение

Толстянка, или денежное дерево, — популярное растение среди хозяйок, верящих, что оно способно привлечь финансовое благополучие. Однако неправильный уход, особенно ошибки в поливе, могут не только повредить растению, но и, согласно приметам, накликать беду.
Частый полив:
Толстянка не нуждается в регулярном увлажнении почвы. Это растение лучше переносит засуху, чем избыток влаги. Поливайте только тогда, когда почва полностью просохнет.
Холодная вода:
Использование холодной воды для полива может нанести вред корням. Всегда применяйте воду комнатной температуры, предварительно отстояв её.
Полив в жару:
В летний период важно не "заливать" растение. Даже в жаркую погоду придерживайтесь классической схемы полива: лучше меньше, но правильно. При этом рекомендуется переставить денежное дерево в место с рассеянным светом, чтобы избежать ожогов на листьях.
Следите за состоянием почвы и не допускайте переувлажнения.
Поливайте растение аккуратно, избегая застоя воды в поддоне.
В жару создавайте для растения комфортные условия, убирая его с прямых солнечных лучей.
Соблюдая эти рекомендации, вы не только обеспечите толстянке здоровый рост, но и, возможно, привлечёте финансовую удачу.
Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).
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