Как спасти фикус, который начал сбрасывать листья

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для начинающих цветоводов потеря листьев фикусом может стать поводом для паники. Однако в большинстве случаев это естественная реакция растения на изменение условий содержания. Чтобы помочь фикусу восстановиться, важно соблюдать простые правила ухода.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Причины опадения листьев

Фикус теряет листья из-за:

Изменения температуры или влажности воздуха.

Недостаточного или избыточного полива.

Недостатка света.

Эти факторы вызывают стресс у растения, который проявляется в опадении листвы.

Как спасти фикус

Анализ условий содержания:

Проверьте, получает ли растение достаточно света, правильно ли организован полив, и насколько комфортен уровень влажности в помещении.

Создайте благоприятные условия:

Установите фикус в светлое место, избегая прямых солнечных лучей.

Используйте увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон.

Регулируйте полив: верхний слой почвы должен подсыхать между поливами.

Поддерживайте влажность листьев:

Регулярно опрыскивайте растение мягкой водой, чтобы поддерживать оптимальную влажность.

Подкормка:

Применяйте специальные удобрения для фикусов, чтобы восполнить нехватку питательных веществ.

Реанимация растения:

Если фикус потерял много листьев, обрежьте его верхнюю часть. Укорените её в воде или почве, чтобы вырастить новое растение.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете не только восстановить здоровье фикуса, но и избежать подобных проблем в будущем.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus - смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

