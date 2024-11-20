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Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода

2:20
Садоводство

Герань — это неприхотливое комнатное растение, способное цвести даже зимой, если обеспечить правильный уход. Опытные цветоводы знают, что основные секреты зимнего цветения заключаются в грамотно организованном поливе, подкормке и создании благоприятных условий.

Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Основные правила полив

Зимой герань нуждается в умеренном увлажнении. Поливать её следует тёплой, отстоянной водой, дождавшись, пока верхний слой почвы подсохнет на 2-3 сантиметра. Избыток воды может привести к загниванию корней и прекращению цветения.

Минеральные подкормки

Для стимуляции цветения в зимний период используются фосфорно-калийные удобрения. Их вносят раз в две недели, чередуя с комплексными подкормками. Важно уменьшать концентрацию раствора по сравнению с рекомендациями на упаковке, так как зимой растения растут медленнее.

Народные средства для цветения

Дрожжевой раствор:

10 г свежих дрожжей растворяют в 1 литре тёплой воды, настаивают 2 часа, затем разбавляют водой в пропорции 1:5. Подкормку проводят раз в месяц.

Банановая подкормка:

Измельчённую кожуру настаивают в воде неделю, разбавляют в соотношении 1:3 и поливают герань каждые две недели.

Зольный раствор:

Столовую ложку древесной золы заливают литром горячей воды, настаивают сутки, процеживают. Используют для полива дважды в месяц.

Витаминные стимуляторы

Раствор витамина В1 способствует образованию бутонов. Для приготовления одну ампулу растворяют в литре воды и используют для опрыскивания раз в две недели, чередуя с поливом.

Условия содержания

Для активного цветения герань нуждается в хорошем освещении. Лучше всего размещать растение на южных или восточных окнах, при необходимости организовать дополнительную подсветку. Оптимальная температура воздуха зимой составляет 18-20 °C, без резких перепадов.

Эти простые рекомендации помогут вам наслаждаться цветением герани даже в самые короткие зимние дни.

Уточнения

Гера́нь или жураве́льник (лат. Geranium) — род семейства Гераниевые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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