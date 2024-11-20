Когда лучше обрезать деревья и кустарники

Биолог, селекционер-фитопатолог Юлия Контратенок предостерегает садоводов от проведения осенней обрезки деревьев.
"А всё потому, что наш климат — влажный и прохладный. И именно в осенний период активно рассеиваются споры-возбудители болезней коры и древесины. И, можно сказать, вредители специально ждут такую погоду, чтобы атаковать деревья. А если произвести обрезку, то они тут же попадают в ранки и поражают растения", — заявила она.
По словам эксперта, формирующую и омолаживающую обрезку нужно проводить в морозную погоду, когда температура держится на минусовых значениях. Идеальный вариант — конец зимы — начало весны. Исключение — регионы с тёплым климатом.
Осенью обрезку деревьев можно делать в исключительных случаях, например, когда на ветке появилась болезнь или пошла поросль.
Обрезку лучше начинать с яблонь и груш, затем обрезайте черешню, вишню и в конце самые теплолюбивые деревья. Место срезов обязательно необходимо замазать, например, садовым варом. А вот ягодные кустарники необходимо обрезать только осенью, сообщает сайт aif.ru.
Обрезка деревьев — удаление при помощи режущих инструментов боковых ветвей садовых деревьев.
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