4 цветка, которые нужно посадить уже в ноябре, чтобы они начали цвести в мае

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Существуют цветы, которым нужно много времени от всходов до цветения. Вот 4 наиболее популярных из них, которые нужно посадить сейчас, чтобы они зацвели в мае.

Фото: flickr.com by Alex Proimos, CC BY 2.0

Плющелистная герань.

Семена посадите в грунт на глубину 0,5-1 см. Можно даже не накрывать тару с посевами.

Эустома.

Семена разложите по поверхности грунта или в торфяные таблетки в ёмкости, которые можно закрыть прозрачной плёнкой или крышкой. Эустому поставить на досвечивание. Пока не появятся всходы и первые 2-3 недели после них, крышку не убирайте. Пока семена не прорастут, опрыскивайте их из пульверизатора.

Бегония.

Их также лучше сеять в ноябре, чтобы они зацвели в мае-июне. Посев производить по аналогии с посевом эустомы.

Глоксиния.

Сеять их лучше в торфяные таблетки. Замочите таблетки в горячей воде и разрежьте повдоль на 2 половинки. На каждую половинку выложите по 1 семечке. Сложите в пластиковый контейнер и поставьте под лампы. Таблетки нужно периодически опрыскивать водой, чтобы не пересохли. После всходов держите глоксинии в таблетках до второго настоящего листа, а потом вместе с таблеткой пересадите в стаканчик.

Уточнения

Эусто́ма (лат. Eustoma) — род растений семейства Горечавковых.



Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые. Род включает около 1600 видов.



Пеларго́ния (лат. Pelargōnium) — род растений семейства Гераниевые. Насчитывает более 250 дикорастущих видов.



Глоксиния (лат. Gloxinia) — род растений семейства Геснериевые (Gesneriaceae). Назван в честь немецкого или эльзасского ботаника и врача Беньямина Петера Глоксина (1765—1794).

