Что нужно знать, чтобы сохранить свёклу до весны без потерь

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора урожая свёклы каждый дачник хочет сохранить свои корнеплоды в целости до весны. Однако это удаётся не всегда: овощи часто портятся при хранении в погребе. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Как сохранить свёклу в погребе?

Ветки можжевельника

Использование веток можжевельника — один из самых эффективных методов. Они защищают свёклу от плесени и вредителей. Если можжевельника нет, можно воспользоваться картоном, но предпочтительнее всё же использовать хвойные ветки. Песчаный слой

На дно ящика, в котором лежит свёкла, насыпьте слой песка толщиной около 2 см. Песок впитает лишнюю влагу, предотвращая гниение корнеплодов. Условия хранения

Температура в погребе должна быть от +2 до +5 градусов. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы воздух не застаивался.

Как хранить свёклу в холодильнике?

Часть урожая можно поместить в холодильник. Здесь песок и можжевельник не понадобятся, но каждый корнеплод следует завернуть в бумажную салфетку. Затем положите свёклу в полиэтиленовые пакеты, сделав в них несколько отверстий для циркуляции воздуха. Это предотвратит появление конденсата и гниение.

Простые меры помогут вам сохранить свёклу свежей на всю зиму, независимо от способа хранения.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

