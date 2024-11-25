Что нужно знать, чтобы сохранить свёклу до весны без потерь

После сбора урожая свёклы каждый дачник хочет сохранить свои корнеплоды в целости до весны. Однако это удаётся не всегда: овощи часто портятся при хранении в погребе. Чтобы этого избежать, нужно соблюдать несколько простых правил.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM
Как сохранить свёклу в погребе?
Ветки можжевельника Использование веток можжевельника — один из самых эффективных методов. Они защищают свёклу от плесени и вредителей. Если можжевельника нет, можно воспользоваться картоном, но предпочтительнее всё же использовать хвойные ветки.
Песчаный слой На дно ящика, в котором лежит свёкла, насыпьте слой песка толщиной около 2 см. Песок впитает лишнюю влагу, предотвращая гниение корнеплодов.
Условия хранения Температура в погребе должна быть от +2 до +5 градусов. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы воздух не застаивался.
Как хранить свёклу в холодильнике?
Часть урожая можно поместить в холодильник. Здесь песок и можжевельник не понадобятся, но каждый корнеплод следует завернуть в бумажную салфетку. Затем положите свёклу в полиэтиленовые пакеты, сделав в них несколько отверстий для циркуляции воздуха. Это предотвратит появление конденсата и гниение.
Простые меры помогут вам сохранить свёклу свежей на всю зиму, независимо от способа хранения.
Уточнения
Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.