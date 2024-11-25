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Как правильно использовать золу, чтобы получить рекордный урожай малины

1:26
Садоводство

Малина — главная ягодная культура на многих дачных участках. Этот кустарник радует не только обильным урожаем при правильном уходе, но и витаминным составом ягод, что делает его незаменимым на грядках.

Как правильно использовать золу, чтобы получить рекордный урожай малины
Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Зачем подкармливать малину золой?

Зола — одно из самых доступных и популярных удобрений для садоводов. Она содержит множество макро- и микроэлементов, улучшает структуру почвы, нейтрализует её кислотность и стимулирует рост растений. Также зола помогает в борьбе с болезнями, что особенно важно для малины.

Однако у этого удобрения есть и свои ограничения.

Недостатки золы как удобрения

  1. Неправильная дозировка может ухудшить условия для роста кустарника.
  2. Зола бедна на азот, который также необходим растениям.
  3. Неравномерное внесение может привести к неравномерному питанию, что скажется на здоровье малины.

Как правильно использовать золу для подкормки малины?

На один квадратный метр рекомендуется вносить от 0,5 до 1 кг золы. Делать это можно раз в год — весной или осенью.
Перед внесением обязательно проверьте уровень pH почвы и учтите удобрения, которые вы уже использовали ранее. Такой подход поможет максимально эффективно использовать золу без вреда для растений.

Уточнения

Мали́на обыкнове́нная (лат. Rúbus idáeus) — полукустарник; вид рода Рубус семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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