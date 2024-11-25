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Простые лайфхаки для повышения урожая смородины

1:22
Садоводство

Чтобы смородина радовала богатым урожаем, её необходимо правильно подкармливать. Мы расскажем, какие простые, но эффективные средства можно закопать под кусты, чтобы повысить их урожайность.

Простые лайфхаки для повышения урожая смородины
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Что закопать под смородину для повышения урожайности?

Картофельные очистки

Этот простой и доступный материал содержит полезные для смородины элементы: фтор, укрепляющий корни, а также калий, крахмал и глюкозу, которые стимулируют рост растений. Закапывать очистки лучше весной. Если вы используете мелкий картофель, предварительно вырежьте глазки, чтобы избежать нежелательного прорастания.

Бархатцы

Цветы бархатцев — природное средство от тли, нематод и других вредителей. Их корни выделяют вещества, отпугивающие вредителей, что делает это растение идеальным компаньоном для смородины.

Ржавые гвозди

Железо, содержащееся в ржавчине, помогает бороться с хлорозом — распространённой проблемой смородины. Просто закопайте несколько старых ржавых гвоздей в почву вокруг куста, чтобы восполнить недостаток железа.

Эти простые методы помогут вам укрепить растения и защитить их от болезней, а также увеличить урожайность смородины без лишних затрат.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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