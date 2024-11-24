Секрет урожайного картофеля: дезинфекция клубней, о которой знают не все

Картофель — любимый продукт, который часто становится главным на нашем столе, будь то будни или праздники. Чтобы урожай порадовал своим качеством и количеством, важно не упускать этапы подготовки посадочного материала. Один из ключевых приёмов — дезинфекция клубней.

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Зачем дезинфицировать посадочный материал?

Обеззараживание помогает защитить будущие проростки от болезней и вредителей, а также стимулирует рост рассады. Это залог здоровья растений и богатого урожая.

Для дезинфекции клубни можно либо замачивать на несколько часов, либо опрыскивать из пульверизатора.

Вот несколько проверенных рецептов растворов:

Чесночный настой : 1 кг чеснока на 10 л воды.

: 1 кг чеснока на 10 л воды. Смесь с сульфатом меди : 5 г сульфата меди, 15 г борной кислоты и 0,5 г марганцовки на 10 л воды.

: 5 г сульфата меди, 15 г борной кислоты и 0,5 г марганцовки на 10 л воды. Раствор с мочевиной и суперфосфатом : 40 г мочевины, 60 г суперфосфата, 5 г медного купороса, 10 г борной кислоты и 0,5 г марганцовки на 10 л воды.

: 40 г мочевины, 60 г суперфосфата, 5 г медного купороса, 10 г борной кислоты и 0,5 г марганцовки на 10 л воды. Комплексное удобрение: 30 г сульфата калия, 15 г борной кислоты, 40 г карбамида, 1 г медного купороса и 0,5 г марганцовки на 10 л воды.

Обратите внимание: эти средства подходят только для обработки непроросших клубней. Если на клубнях уже появились ростки, применяйте аэрозольную обработку после прозеленения. При этом раствор следует предварительно развести водой вдвое.

Этот простой, но эффективный подход обеспечит вам крепкие растения и богатый урожай картофеля.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

