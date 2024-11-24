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Быстрое созревание и защита от болезней: всё, что нужно томатам

1:25
Садоводство

Опытные дачники знают секрет, как получить здоровые, крупные и сочные томаты. Они подкармливают свои растения йодом, понимая, какую огромную пользу он приносит культуре.

Быстрое созревание и защита от болезней: всё, что нужно томатам
Фото: orange tomato Uploaded by Elitre by Ton Rulkens from Mozambique, CC BY-SA 2.0

Зачем подкармливать томаты йодом?

Причин для использования йода две.

Во-первых, спиртовой раствор йода выступает как эффективное удобрение. Он ускоряет процесс созревания плодов, делая их сладкими и мясистыми.

Во-вторых, йод — это надёжное средство против фитофтороза, одной из самых распространённых болезней томатов. С его помощью можно предотвратить заболевание, которое часто поражает растения, особенно в условиях повышенной влажности.

Таким образом, использование йода — это залог обильного урожая здоровых, крупных и сочных плодов.

Как приготовить раствор йода для подкормки томатов?

Чтобы приготовить средство, выполните следующие шаги:

  • Наполните стандартное ведро обычной водой.
  • Добавьте в воду 4 капли аптечного раствора йода. Не превышайте дозировку — это важно.
  • Полейте томаты приготовленным раствором. На каждое растение нужно использовать около двух литров жидкости.

Эта простая процедура обеспечит вашим растениям мощную защиту и отличное питание.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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