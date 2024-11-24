Как защитить компост от зимних морозов с помощью простого материала

Конец ноября — идеальное время, чтобы подготовить компост к зиме. Именно сейчас стоит позаботиться о защите компостной кучи или ямы, укрыв её сеном.

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Зачем укрывать компост сеном перед зимой

Это важный этап подготовки органической массы к морозам. Слой сена действует как утеплитель, помогая сохранить тепло внутри компостной кучи. После того как вы накроете компост сеном, дополнительно используйте нетканый материал — мешковину или спанбонд. Эти материалы хорошо пропускают воздух, не позволяя куче "задохнуться".

Особое внимание стоит уделить центральной части компостной кучи. Именно там обитают черви и микроорганизмы, которые делают основную работу по превращению отходов в удобрение. Если они будут защищены от морозов, процесс восстановления весной начнётся быстрее.

Хотя утепление не позволит разложению продолжаться зимой, это обеспечит сохранность всех компонентов. В следующем сезоне компостирование возобновится без задержек, и уже к весне вы получите качественное органическое удобрение для своего сада.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus - "составной") — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

