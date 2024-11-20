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Удобряем смородину: комплексный подход к подкормке для богатого урожая

3:35
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — это популярный ягодный кустарник, который радует садоводов щедрым урожаем. Однако для того, чтобы получить крупные и сладкие ягоды, необходимо уделить внимание правильной подкормке. В этой статье мы рассмотрим, чем именно подкормить смородину, чтобы добиться богатого урожая.

Удобряем смородину: комплексный подход к подкормке для богатого урожая
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, CC BY-SA 3.0

Азотные удобрения

Азот является основным макроэлементом, необходимым для роста и формирования зелёной массы. Без достаточного количества азота смородина может плохо развиваться, а плоды будут мелкими и некондиционными.

Как использовать:

  • Основные источники: аммиачная селитра, карбамид, навоз.
  • Подкормку рекомендуется проводить в начале весны, когда смородина начинает активно расти. Примерная доза — 20–30 г на 1 квадратный метр.

Фосфорные удобрения

Фосфор способствует развитию корневой системы и улучшает формирование ягод. Смородина особенно нуждается в этом элементе в период цветения и завязи плодов.

Как использовать:

  • Основные источники: суперфосфат, двойной суперфосфат, фосфоритная мука.
  • Для лучшего эффекта фосфорные удобрения лучше всего вносить осенью, в расчете 30–40 г на 1 квадратный метр.

Калийные удобрения

Калий помогает повысить сахаристость ягод, способствует образованию плодов и улучшает их вкус. Он также укрепляет растения и делает их более устойчивыми к болезням и неблагоприятным условиям.

Как использовать:

  • Основные источники: хлорид калия, сульфат калия, древесная зола.
  • Калийные удобрения рекомендуется вносить в начале лета, во время активного плодоношения. Рекомендованная доза — 20–25 г на 1 квадратный метр.

Органические удобрения

Помимо минеральных удобрений, смородина хорошо реагирует на органические подкорки. Компост, перегной и другие органические вещества обогащают почву питательными веществами и улучшают её структуру.

Как использовать:

  • При внесении компоста или перегноя старайтесь закладывать его в почву вокруг корней кустов (примерно 5–10 см от основания).
  • Органическую подкормку можно вносить один-два раза в год, особенно в осенний период.

Микроэлементы

Для полноценного роста и плодоношения смородине также необходимы микроэлементы — бор, магний, железо и другие. Они способствуют улучшению качества ягод и укреплению растений.

Как использовать:

  • Подкормка микроэлементами может проводиться в виде растворов (например, борная кислота) или через специальные комплексные удобрения.
  • Лучше всего вносить микроэлементы во время вегетации, в период цветения и формирования плодов.

Чтобы получить богатый урожай крупной смородины, необходимо правильно подобрать и своевременно вносить удобрения. Азот, фосфор, калий, органические вещества и микроэлементы — все это составляет основу полноценного питания смородины. Уделяя внимание подкармливанию, вы обеспечите своим кустам необходимые ресурсы для роста, плодоношения и устойчивости к заболеваниям. Забота о растениях приведет к получению сочных ягод, которые порадуют вас и ваших близких.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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