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Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?

3:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Смородина — один из самых популярных ягодных кустарников в садах. Однако не все садоводы знают, что простое закладывание определённых материалов под кустами смородины может значительно повысить урожайность.

Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Зола

Древесная зола — это отличный источник калия, который необходим для формирования сочных и сладких ягод. Кроме того, она помогает улучшить структуру почвы и повысить ее щёлочность.

Как использовать:

  • Рассыпьте золу под кустами смородины на расстоянии 20–30 см от основания. Это позволит избежать ожогов корней.
  • Рекомендуется вносить золу весной, перед началом активного роста.

Компост и перегной

Компост и перегной — это прекрасные органические удобрения, которые обогащают почву питательными веществами, улучшают ее структуру и водоёмкость.

Как использовать:

  • Закопайте компост или перегной на глубину 10–15 см. Это может быть сделано либо весной, либо осенью.
  • Убедитесь, что под кустами находится достаточное количество органического вещества, что позволит поддерживать почву в хорошем состоянии.

Кофейная гуща

Кофейная гуща является отличным источником азота, который необходим для здорового роста растений. Она также помогает подкислить почву, что полезно для смородины, так как она предпочитает чуть кислую среду.

Как использовать:

  • Распределите кофейную гущу вокруг кустов смородины. Обязательно перемешайте с почвой, чтобы избежать запекания.
  • Этот метод можно использовать как весной, так и в течение всего вегетационного периода.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — это непростое удобрение, богатое кальцием. Кальций необходим смородине для укрепления клеточных стенок и общего здоровья растения.

Как использовать:

  • Измельчите скорлупу и закопайте её в почву вокруг куста. Это можно делать в любое время года.
  • Это также поможет улучшить структуру почвы.

Скошенная трава и опилки

Скошенная трава и опилки могут быть использованы как мульча. Они хорошо сохраняют влагу и защищают корни от перегрева.

Как использовать: разложите скошенную траву или опилки под кустами смородины на глубину 5–10 см, это защитит корни от жары и поможет сохранить влагу в почве.

Закопав под кустами смородины золу, компост, кофейную гущу, яичную скорлупу и мульчу из скошенной травы, вы сможете значительно улучшить качество почвы и повысить урожайность ваших растений. Каждый из этих материалов вносит свой вклад в здоровье смородины, делая её более устойчивой к заболеваниям и повышая общее количество и качество ягод. Экспериментируйте с разными комбинациями и наблюдайте за результатами — ваши усилия обязательно окупятся.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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