Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Египетская кухня: как выбрать кафе для незабываемого обеда
Как получить свежую зелень весной: секреты зимостойких растений
Бомбовый циклон парализовал три американских штата
Навигация или астрология: зачем египтянам был нужен петроглиф
Ошибки на мойке, которые обернутся дорогостоящим ремонтом
Готовим шикарный ужин на сковороде с целенькой картошкой и ароматной телятиной за 20 минут
15-минутная тренировка для развития суперсилы у мужчин
Сочетая несочетаемое: как создать эклектичный интерьер

Обеззараживание картофельных клубней: 4 способа для отличного урожая

3:14
Садоводство » Овощи

Картофель — один из самых популярных и востребованных овощей в мире. Правильное обращение с клубнями перед посадкой может значительно повысить их устойчивость к болезням и вредителям и, как следствие, увеличить урожай. 

Обеззараживание картофельных клубней: 4 способа для отличного урожая
Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, CC BY-SA 4.0

Обеззараживание раствором медного купороса

Медный купорос — это одно из самых распространенных средств для обработки семенного картофеля. Он обладает антисептическими свойствами и помогает уничтожить споры грибковых инфекций.

Как использовать:

  • Приготовление раствора: Растворите 1–2 ст. ложки медного купороса в 10 литрах воды.
  • Обработка: Опустите клубни в готовый раствор на 30 минут, затем дайте им высохнуть.
  • Преимущество: Методы с медным купоросом эффективны против таких заболеваний, как фитофтора и парша.

Обработка специальными фунгицидами

На рынке доступно множество фунгицидов, которые помогают обеззаразить клубни картофеля. Они эффективно борются с грибковыми инфекциями и предотвращают их распространение.

Как использовать:

  • Подбор фунгицида: Выберите препарат, подходящий для обработки семенного картофеля (например, «Фундазол» или «Максим»).
  • Инструкция: Следуйте рекомендациям производителя по разведение и времени обработки.
  • Преимущество: Фунгициды обеспечивают надежную защиту, предотвращая развитие заболеваний до и после посадки.

Обеззараживание горячей водой

Обработка клубней горячей водой — это простой и экологически чистый метод, который помогает уничтожить патогены, не повреждая сами клубни.

Как использовать:

  • Температура воды: Нагрейте воду до 50–55°C.
  • Время обработки: Погрузите клубни в горячую воду на 10–15 минут.
  • Преимущество: Этот метод эффективно борется с различными грибками и бактериями, способствует активизации обменных процессов в клубнях, что положительно сказывается на их укоренении.

Применение народных средств

Некоторые дачники предпочитают использовать народные методы обеззараживания, которые часто бывают более доступными и безопасными.

Как использовать:

  • Соль: 1 стакан соли на 1 литр воды. Замочите клубни в растворе на 30-60 минут.
  • Зола: Измельчите древесную золу и обваляйте в ней клубни перед посадкой. Зола содержит калий, который способствует укреплению иммунной системы растение.
  • Преимущество: Народные средства часто более безвредны для окружающей среды и помогают при этом укрепить клубни.

Обеззараживание клубней картофеля перед посадкой — это важный шаг, который поможет защитить ваши растения от болезней и вредителей, а также увеличить урожай. Каждое из предложенных средств обладает своими преимуществами, и выбор метода зависит от ваших предпочтений и доступности материалов. Соблюдая правила обработки клубней, вы сможете добиться максимальной урожайности картофеля и наслаждаться богатым урожаем в течение всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при управлении МКПП, которые быстро изнашивают вашу машину
Авто
Ошибки при управлении МКПП, которые быстро изнашивают вашу машину Аудио 
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92
Авто
Что будет с двигателем, если в автомобиль залить бензин АИ-100 вместо АИ-92 Аудио 
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Последние материалы
Бомбовый циклон парализовал три американских штата
Навигация или астрология: зачем египтянам был нужен петроглиф
Ошибки на мойке, которые обернутся дорогостоящим ремонтом
Готовим шикарный ужин на сковороде с целенькой картошкой и ароматной телятиной за 20 минут
15-минутная тренировка для развития суперсилы у мужчин
Сочетая несочетаемое: как создать эклектичный интерьер
Можно ли использовать оливковое масло для удаления макияжа?
Растения, которые очищают воздух в вашей квартире
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Серебро будет всегда сияющим, если чистить его этим способом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.