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Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре

3:38
Садоводство » Советы

Ноябрь — это тот месяц, когда садоводы и огородники начинают подводить итоги садового сезона и готовить свои участки к зимнему отдыху. Однако, несмотря на холодную погоду, именно в это время можно позаботиться о полезных органических отходах — компосте. Компостная куча является важным элементом органического садоводства, и для ее успешного создания в конце ноября есть несколько важных рекомендаций.

Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему компост?

Компостирование — это процесс разложения органических материалов, который приводит к образованию питательного вещества, богатого микроэлементами и полезными бактериями. Этот компост можно использовать для улучшения структуры почвы, повышения её питательности и увлажненности. К тому же компостирование помогает уменьшить количество отходов, которые в противном случае могли бы оказаться на свалке.

Что добавлять в компостную кучу в конце ноября?

  1. Сухие листья: Осень — это время, когда деревья сбрасывают листву. Соберите сухие листья и добавьте их в компост. Они не только обеспечат объём, но и добавят углероды, что важно для процесса разложения.
  2. Травы и остатки зелёных растений: Если вы еще не убрали все растения с участка, соберите остатки трав, стебли и однолетние цветы. Их можно резать на мелкие куски для ускорения компостирования.
  3. Овощные и фруктовые остатки: Остатки овощей и фруктов — отличный компонент для компоста. Не забывайте, что не следует добавлять мясные продукты, молочные продукты и жиры, так как они могут привлечь вредителей.
  4. Кофейная гуща и чайные пакетики: Эти элементы являются отличным источником азота. Если вы пьете кофе или чай, собирайте использованные остатки и добавляйте их в компост.
  5. Яичные скорлупы: Яичные скорлупы являются источником кальция, который полезен для здоровья растений. Их нужно хорошо измельчить перед добавлением в компост.
  6. Сено или солома: Эти материалы добавляют объем в компостную кучу и также являются хорошим источником углеродов. Убедитесь, что сено не содержит семян сорняков.
  7. Древесные опилки и стружка: Их можно добавлять, но не в большом количестве, поскольку они могут замедлить процесс разложения. Древесные материалы также добавляют углерод.

Что избегать?

При добавлении ингредиентов в компостную кучу следует также помнить о том, что некоторые материалы лучше не использовать:

  • Мясные и молочные продукты.
  • Жирные остатки пищи.
  • Патогенные растения или болезни растений.
  • Семена сорняков.
  • Бытовые отходы, такие как полимерные материалы.

Уход за компостной кучей

Чтобы компостная куча работала эффективно, необходимо следить за ее состоянием. Важно увлажнять массу в сухую погоду и регулярно переворачивать компост, чтобы обеспечить доступ кислорода. Это ускорит процесс разложения и предотвратит неприятные запахи.

Добавление правильных компонентов в компостную кучу в конце ноября поможет вам получить богатый и питательный компост к следующему садовому сезону. Создание компоста — это эффективный способ переработки органических отходов и улучшения почвы.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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