Готовим компост на зиму: что положить в компостную кучу в ноябре

3:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Ноябрь — это тот месяц, когда садоводы и огородники начинают подводить итоги садового сезона и готовить свои участки к зимнему отдыху. Однако, несмотря на холодную погоду, именно в это время можно позаботиться о полезных органических отходах — компосте. Компостная куча является важным элементом органического садоводства, и для ее успешного создания в конце ноября есть несколько важных рекомендаций.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему компост?

Компостирование — это процесс разложения органических материалов, который приводит к образованию питательного вещества, богатого микроэлементами и полезными бактериями. Этот компост можно использовать для улучшения структуры почвы, повышения её питательности и увлажненности. К тому же компостирование помогает уменьшить количество отходов, которые в противном случае могли бы оказаться на свалке.

Что добавлять в компостную кучу в конце ноября?

Сухие листья: Осень — это время, когда деревья сбрасывают листву. Соберите сухие листья и добавьте их в компост. Они не только обеспечат объём, но и добавят углероды, что важно для процесса разложения. Травы и остатки зелёных растений: Если вы еще не убрали все растения с участка, соберите остатки трав, стебли и однолетние цветы. Их можно резать на мелкие куски для ускорения компостирования. Овощные и фруктовые остатки: Остатки овощей и фруктов — отличный компонент для компоста. Не забывайте, что не следует добавлять мясные продукты, молочные продукты и жиры, так как они могут привлечь вредителей. Кофейная гуща и чайные пакетики: Эти элементы являются отличным источником азота. Если вы пьете кофе или чай, собирайте использованные остатки и добавляйте их в компост. Яичные скорлупы: Яичные скорлупы являются источником кальция, который полезен для здоровья растений. Их нужно хорошо измельчить перед добавлением в компост. Сено или солома: Эти материалы добавляют объем в компостную кучу и также являются хорошим источником углеродов. Убедитесь, что сено не содержит семян сорняков. Древесные опилки и стружка: Их можно добавлять, но не в большом количестве, поскольку они могут замедлить процесс разложения. Древесные материалы также добавляют углерод.

Что избегать?

При добавлении ингредиентов в компостную кучу следует также помнить о том, что некоторые материалы лучше не использовать:

Мясные и молочные продукты.

Жирные остатки пищи.

Патогенные растения или болезни растений.

Семена сорняков.

Бытовые отходы, такие как полимерные материалы.

Уход за компостной кучей

Чтобы компостная куча работала эффективно, необходимо следить за ее состоянием. Важно увлажнять массу в сухую погоду и регулярно переворачивать компост, чтобы обеспечить доступ кислорода. Это ускорит процесс разложения и предотвратит неприятные запахи.

Добавление правильных компонентов в компостную кучу в конце ноября поможет вам получить богатый и питательный компост к следующему садовому сезону. Создание компоста — это эффективный способ переработки органических отходов и улучшения почвы.