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Зачем осенью убирать все растительные остатки с участка

3:07
Садоводство

Заканчивается очередной дачный сезон, и садоводы, собрав урожай, могут вздохнуть с облегчением. Однако на отдых рано. Чтобы сохранить здоровье сада и в следующем году получить достойный урожай, осенью нужно выполнить несколько важных действий. В первую очередь необходимо избавиться от растительных остатков, которые могут нанести вред растениям.

В последние годы растительное органическое земледелие набирает популярность. Растительные остатки стали важным элементом для восстановления почвы. Однако некоторые дачники, не до конца поняв принципы этого подхода, начинают оставлять растительный мусор на участке, уверенные в его пользе.

Это может привести к серьезным последствиям. При отсутствии должной обработки мусор становится источником инфекций, размножения вредителей и распространения патогенной микрофлоры.

Кроме того, дачники нередко откладывают уборку растительных остатков до весны, что тоже может сыграть злую шутку. На поверхности оставленного мусора возникают неблагоприятные условия для микробов и насекомых, которые могут нанести урон растениям в следующем сезоне.

Если растительные остатки не содержат признаков болезни, они могут быть ценным органическим материалом. Однако это касается только тех остатков, которые не были поражены вредителями или инфекциями.

Опавшая листву и другие растительные отходы необходимо убирать, чтобы не создать условия для зимовки вредителей. Важно помнить, что лиственные опады, особенно с деревьев, пораженных грибными инфекциями, могут перенести заболевания на здоровые растения.

Особое внимание следует уделить падалице. Плоды, опавшие с деревьев, могут быть заражены вредителями и инфекциями, которые с них перейдут на здоровые фрукты и овощи. Мумифицированные плоды, оставшиеся висеть на деревьях, также могут служить рассадниками заболеваний.

Отработанные ветки и старые пни, зараженные грибами, не стоит оставлять на участке. Они могут стать причиной распространения вредных микроорганизмов, что приведет к гибели деревьев и разрушению построек.

Отходы овощных культур, в частности ботву и гнилые овощи, следует убирать с участка, так как они также могут служить источником заболеваний и вредителей. Точно так же нужно бороться с сорняками, которые продолжают размножаться до поздней осени.

Если на участке не было признаков заболевания, растительные остатки можно оставить на почве, но они обязательно должны быть тщательно обработаны, чтобы избежать появления вредителей. Рекомендуется утилизировать отходы с помощью компоста, сжигания или захоронения, чтобы предотвратить заражение почвы.

Правильная утилизация растительных остатков поможет повысить плодородие почвы и защитить сад от болезней и вредителей в следующем сезоне.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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