Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Зачем опытные садоводы утаптывают снег вокруг деревьев

2:47
Садоводство

Снег, который выпал еще в ноябре, продолжает лежать, не тая, и регулярно подсыпается. Многие садоводы считают, что обязательно нужно утоптать снег вокруг деревьев, чтобы защитить их. Однако стоит разобраться, действительно ли это необходимая мера для ухода за растениями зимой.

Зачем утоптать снег вокруг деревьев

Утверждается, что утрамбованный снег может защитить деревья от мышей, служить утеплителем и помогать сохранить влагу весной. Но стоит ли действительно этим заниматься?

1. Мыши

Многие считают, что утоптанный снег нарушает ходы мышей и не дает грызунам повреждать кору деревьев. Однако кора не является основной пищей для мышей, и они вряд ли будут грызть ее, если рядом есть запас еды, такой как семена или ягоды.

Кроме того, мыши не ограничиваются движением под снегом, и они могут добраться до дерева по поверхности. Таким образом, утоптать снег с целью защиты от мышей вряд ли имеет смысл.

2. Теплоизоляция

Снег, несмотря на свою холодность, является отличным теплоизолятором. Его рыхлая структура позволяет удерживать тепло, и температура почвы под снегом остается положительной, даже в морозы.

Уплотнив снег, можно лишить его теплоизолирующих свойств, что приведет к более быстрым теплопотерям и замедлению прогрева почвы весной. В результате почва будет размораживаться медленнее, и корни растений будут отставать в развитии, что особенно влияет на косточковые культуры.

3. Влага

Утверждается, что уплотненный снег помогает сохранить влагу. Однако это не так. Талая вода плохо впитывается в плотную землю, она стекает поверхностно. В то время как под рыхлым снегом земля сохраняет температуру, которая позволяет воде впитываться более эффективно. Это способствует лучшему снабжению растений влагой, особенно в первые весенние месяцы.

Вред от утрамбованного снега

Кроме того, утоптать снег может быть даже вредно. Например, это увеличивает риск вымерзания деревьев из-за потери теплоизоляции. Также промерзшая земля под плотным снегом прогревается медленно, что затрудняет питание растений в начале весны.

Таким образом, утрамбовывать снег под деревьями не только бесполезно, но и может нанести вред. Лучше позволить снегу оставаться рыхлым, чтобы он выполнял свои функции — как защиту для почвы и корней. А зимние прогулки лучше проводить в другом месте, где утоптанный снег не повредит растениям.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Новости Все >
Живущая в США четвёртая жена Цекало спровоцировала слухи о расставании с продюсером
Рэпер Natan после скандалов на реалити-проекте заинтриговал свежим снимком с разведённой Алсу
Почему стоит пересмотреть рецепт оливье перед Новым годом
Обнародованы шокирующие подробности смерти Мэрилин Монро спустя 62 года
Как выбрать квартиру и не попасться на удочку арендодателя в кризисный рынок
Как получить блестящие волосы без походов в салон
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Карпин объявил, когда намерен завершить тренерскую деятельность
В вузе Татарстана открыли комнату матери и ребёнка
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Зачем осенью убирать все растительные остатки с участка
Как найти желанные грузди в лесу
Зачем опытные садоводы утаптывают снег вокруг деревьев
Секреты правильного ухода за теплицей зимой
Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл
Виторган накануне 85-летия рассказал, составил ли завещание
Селена Гомес жёстко ответила на травлю из-за внешности
Продюсер Дворцов рассекретил размер гонорара группы Серебро
24-летний сын Анны Михалковой удивил своей красотой: фамильные черты
Шины могут быть опаснее выхлопных газов для экологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.