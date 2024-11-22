Зачем опытные садоводы утаптывают снег вокруг деревьев

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Снег, который выпал еще в ноябре, продолжает лежать, не тая, и регулярно подсыпается. Многие садоводы считают, что обязательно нужно утоптать снег вокруг деревьев, чтобы защитить их. Однако стоит разобраться, действительно ли это необходимая мера для ухода за растениями зимой.

Зачем утоптать снег вокруг деревьев

Утверждается, что утрамбованный снег может защитить деревья от мышей, служить утеплителем и помогать сохранить влагу весной. Но стоит ли действительно этим заниматься?

1. Мыши

Многие считают, что утоптанный снег нарушает ходы мышей и не дает грызунам повреждать кору деревьев. Однако кора не является основной пищей для мышей, и они вряд ли будут грызть ее, если рядом есть запас еды, такой как семена или ягоды.

Кроме того, мыши не ограничиваются движением под снегом, и они могут добраться до дерева по поверхности. Таким образом, утоптать снег с целью защиты от мышей вряд ли имеет смысл.

2. Теплоизоляция

Снег, несмотря на свою холодность, является отличным теплоизолятором. Его рыхлая структура позволяет удерживать тепло, и температура почвы под снегом остается положительной, даже в морозы.

Уплотнив снег, можно лишить его теплоизолирующих свойств, что приведет к более быстрым теплопотерям и замедлению прогрева почвы весной. В результате почва будет размораживаться медленнее, и корни растений будут отставать в развитии, что особенно влияет на косточковые культуры.

3. Влага

Утверждается, что уплотненный снег помогает сохранить влагу. Однако это не так. Талая вода плохо впитывается в плотную землю, она стекает поверхностно. В то время как под рыхлым снегом земля сохраняет температуру, которая позволяет воде впитываться более эффективно. Это способствует лучшему снабжению растений влагой, особенно в первые весенние месяцы.

Вред от утрамбованного снега

Кроме того, утоптать снег может быть даже вредно. Например, это увеличивает риск вымерзания деревьев из-за потери теплоизоляции. Также промерзшая земля под плотным снегом прогревается медленно, что затрудняет питание растений в начале весны.

Таким образом, утрамбовывать снег под деревьями не только бесполезно, но и может нанести вред. Лучше позволить снегу оставаться рыхлым, чтобы он выполнял свои функции — как защиту для почвы и корней. А зимние прогулки лучше проводить в другом месте, где утоптанный снег не повредит растениям.

Уточнения

Снег — форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда.

