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Почему капуста начинает гнить прямо в центре

Садоводство

Гниение капусты прямо в центре кочана — это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие дачники. Чаще всего об этом можно узнать слишком поздно, когда овощ уже непригоден для употребления. Однако понимание причин, из-за которых капуста может начать гнить в середине, позволяет предотвратить эту неприятность в следующем сезоне.

1. Недостаток солнечного света

Капуста — светолюбивое растение. При высаживании на затененных участках, она начинает плохо развиваться. В условиях нехватки солнечного света процесс фотосинтеза замедляется, что приводит к ослаблению растения и возникновению гнили в центре кочана. Для профилактики этого стоит выбирать солнечные участки для посадки и избегать затененных мест.

2. Избыточный полив

Избыточное количество воды также является частой причиной гниения капусты. Хотя растениям необходим регулярный полив, чрезмерная влага способствует застою воды в почве и приводит к загниванию корней.

Чтобы избежать этого, важно соблюдать баланс в поливе, а также регулярно рыхлить почву, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию корневой системы. Укрытие капусты во время сильных дождей поможет предотвратить попадание излишней влаги в почву.

3. Плохая циркуляция воздуха

Еще одной причиной гниения капусты является плохая циркуляция воздуха, которая возникает при слишком густых посадках. Когда растения растут слишком близко друг к другу, воздух не может свободно циркулировать между ними.

Это способствует накоплению влаги, что в свою очередь создает идеальные условия для размножения бактерий, вызывающих гниение. Для профилактики этой проблемы следует соблюдать оптимальное расстояние между растениями, обеспечивая их хорошую вентиляцию.

Как защитить капусту от гниения?

  • Выбирать солнечные участки для посадки капусты.
  • Соблюдать правильный режим полива и следить за тем, чтобы не было застоя воды.
  • Регулярно рыхлить почву и укрывать растения во время дождей.
  • Соблюдать рекомендуемое расстояние между растениями для лучшей циркуляции воздуха.

Применяя эти простые советы, можно избежать гниения капусты и получить качественный урожай. Важно не только следить за состоянием растений, но и обеспечивать их правильный уход на всех этапах роста.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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